Александрия и Дубра договорились о новом контракте

Латвийский центральный защитник " Александрии " Каспарс Дубра продолжит карьеру в команде Владимира Шарана.

Напомним, что контракт игрока с "горожанами" был рассчитан до конца прошлого сезона, по окончанию которого защитник взял небольшой отпуск и отправился в Латвию, так как сторонам сразу не удалось договориться о продлении взаимоотношений.

Впрочем, как сообщает ТК "Футбол", игрок и клуб уже нашли общий язык и договорились о новом контракте, а сам Каспарс уже прибыл в Украину и приступил к тренировкам в команде Шарана.

Напомним, что в прошлом сезоне защитник сыграл за "Александрию" 34 матча, в которых отдал 3 ассиста.