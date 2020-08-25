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Александрия и Дубра договорились о новом контракте
Центрбек уже вернулся в Украину и приступил к тренировкам с командой
Латвийский центральный защитник "
Напомним, что контракт игрока с "горожанами" был рассчитан до конца прошлого сезона, по окончанию которого защитник взял небольшой отпуск и отправился в Латвию, так как сторонам сразу не удалось договориться о продлении взаимоотношений.
Впрочем, как сообщает ТК "Футбол", игрок и клуб уже нашли общий язык и договорились о новом контракте, а сам Каспарс уже прибыл в Украину и приступил к тренировкам в команде Шарана.
Напомним, что в прошлом сезоне защитник сыграл за "Александрию" 34 матча, в которых отдал 3 ассиста.