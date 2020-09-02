Львов продлил контракты с тремя молодыми игроками

ФК "Львов" продлил контракты с тремя игроками.

Новые соглашения с клубом подписали Андрей Вичижанин, Максим Химчак и Борис Крушинский.

Молодые исполнители оформили контракты сроком на 3 года каждый.

Стоит отметить, что в послужном списке Вичижанина и Химчак уже значатся дебюты за главную команду "Львова". Борис Крушинский, в свою очередь, за основной состав "сине-золотых львов" еще заигран не был.