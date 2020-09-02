Премьер-лига
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Львов продлил контракты с тремя молодыми игроками
Клуб продлил перспективную молодежь
Новые соглашения с клубом подписали Андрей Вичижанин, Максим Химчак и Борис Крушинский.
Молодые исполнители оформили контракты сроком на 3 года каждый.
Стоит отметить, что в послужном списке Вичижанина и Химчак уже значатся дебюты за главную команду "Львова". Борис Крушинский, в свою очередь, за основной состав "сине-золотых львов" еще заигран не был.
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Источник:ФК Львов
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