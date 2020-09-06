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В Рухе 6 случаев заражения коронавирусом – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

В львовском клубе вспышка заражения COVID-19

В Рухе 6 случаев заражения коронавирусом – источник
Новина українською

Стали известны подробности о ситуации с COVID-19 в "Рухе".

По информации Трибуны, в клубе диагностировано 6 случаев заражения коронавирусом. Пять из них у футболистов клуба, а еще один – у массажиста. Имена заболевших не называются.

Таким образом участие "Руха" в ближайших турах УПЛ пока остается под вопросом.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
Трибуна
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