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В Рухе 6 случаев заражения коронавирусом – источник
В львовском клубе вспышка заражения COVID-19
Стали известны подробности о ситуации с COVID-19 в "Рухе".
По информации Трибуны, в клубе диагностировано 6 случаев заражения коронавирусом. Пять из них у футболистов клуба, а еще один – у массажиста. Имена заболевших не называются.
Таким образом участие "Руха" в ближайших турах УПЛ пока остается под вопросом.
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Источник:Трибуна
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