Стали известны подробности о ситуации с COVID-19 в "Рухе".

По информации Трибуны, в клубе диагностировано 6 случаев заражения коронавирусом. Пять из них у футболистов клуба, а еще один – у массажиста. Имена заболевших не называются.

Таким образом участие "Руха" в ближайших турах УПЛ пока остается под вопросом.