Кобин анонсировал очередных новичков в Минае

Новичок УПЛ " Минай " продолжает усиливаться. Как заявил в эфире ТК "Футбол" наставник команды Василий Кобин, клуб продолжает работать на трансферном рынке.

"Новички с первого дня влились в команду. Даже парень из Хорватии чувствует себя комфортно, нет никаких проблем.

Еще присматриваемся к нескольким игроков. Есть позиции, которые хотели бы усилить. До завершения трансферного окна ожидаем еще нескольких исполнителей", - сказал Кобин.

Напомним, что "Минай" еще не успел дебютировать в элите украинского футбола. Матч первого тура, в котором "Минай" должен был сыграть со "Львовм", был перенесен из-за вспышки COVID-19 в лагере львовян. Во втором туре "Минай" сыграет с "Александрией".