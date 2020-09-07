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Кобин анонсировал очередных новичков в Минае

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает работать на трансферном рынке

Кобин анонсировал очередных новичков в Минае
Новина українською

Новичок УПЛ "Минай" продолжает усиливаться. Как заявил в эфире ТК "Футбол" наставник команды Василий Кобин, клуб продолжает работать на трансферном рынке.

"Новички с первого дня влились в команду. Даже парень из Хорватии чувствует себя комфортно, нет никаких проблем.

Еще присматриваемся к нескольким игроков. Есть позиции, которые хотели бы усилить. До завершения трансферного окна ожидаем еще нескольких исполнителей", - сказал Кобин.

Напомним, что "Минай" еще не успел дебютировать в элите украинского футбола. Матч первого тура, в котором "Минай" должен был сыграть со "Львовм", был перенесен из-за вспышки COVID-19 в лагере львовян. Во втором туре "Минай" сыграет с "Александрией".

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В статье: Василий Кобин ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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