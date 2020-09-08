Львов еще не определился со стадионом. Карпаты за аренду "Украины" хотят 135 тысяч гривен

Генеральный директор ФК "Львов" Андрей Панькив рассказал о том, на каком стадионе команда будет проводить домашние матчи УПЛ.

- Наверное, наиболее актуальный вопрос на сегодня, где свои домашние матчи будет проводить "Львов" в этом сезоне?

– Откровенно говоря, пока мы еще не определились с этим вопросом. Планировали играть на "Украине", но когда обратились в "Карпаты", нам ответили, что проведение матчей будет стоить 135 тысяч гривен. При том, что игра на "Арене Львов" стоит 150 тысяч. Впрочем, эти два стадиона не стоит и сравнивать. Это всем понятно.

Пока не знаю точно, где мы будем играть, ведь за соответствующую цену играть на стадионе "Украина" не собираемся. Возможно, придется нам поехать в Тернополь, где у нас уже наработан вариант и можем за небольшие деньги и проживать, и питаться, и проводить свои поединки.

- Как "Карпаты" вообще объясняют такую ​​ценовую политику?

– Мы несколько раз просили, чтобы нам показали калькуляцию, но ответа так и не получили.

- Пытались ли еще найти компромиссы с руководством "Карпат"?

– Конечно, мы общались. Последнее предложение, опять же, было 135 тысяч гривен за матч. Мы в очередной раз попросили объяснить такую ​​цену, но ответа по-прежнему, не получили. Именно поэтому, мы снова начали искать домашний стадион, где играть.

Возвращаться ли в Тернополь, или играть на "Арене Львов", если там будет адекватная цена. Будем рассматривать различные варианты, если все же не договоримся с "Карпатами". Сейчас тем не менее, переговоры зашли в тупик.