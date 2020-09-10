Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик подписал опытного защитника
Ризван Аблитаров вернулся в Украину
Донецкий "
31-летний футболист подписал контракт с донецким клубом сроком на 1 год. В команде Климовского Аблитаров будет выступать под номером 5.
Напомним, что Аблитаров начинал заниматься футболом в Судаке и Симферополе. Летом 2006 года заключил контракт с "Днепром", затем выступал за "Мариуполь", "Севастополь", "Буковину" и "Титан".
С лета 2014 года играл в Латвии за "Даугаву", после чего вернулся в Украину, где поиграл за "Оболонь-Бровар" и "Черноморец".
Последние два с половиной года провел в Казахстане в составе "Атырау" и "Кайсара".