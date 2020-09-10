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Олимпик подписал опытного защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Ризван Аблитаров вернулся в Украину

Олимпик подписал опытного защитника
Новина українською

Донецкий "Олимпик" усилил линию обороны опытным украинским полузащитником Ризваном Аблитаровым.

31-летний футболист подписал контракт с донецким клубом сроком на 1 год. В команде Климовского Аблитаров будет выступать под номером 5.

Напомним, что Аблитаров начинал заниматься футболом в Судаке и Симферополе. Летом 2006 года заключил контракт с "Днепром", затем выступал за "Мариуполь", "Севастополь", "Буковину" и "Титан".

С лета 2014 года играл в Латвии за "Даугаву", после чего вернулся в Украину, где поиграл за "Оболонь-Бровар" и "Черноморец".

Последние два с половиной года провел в Казахстане в составе "Атырау" и "Кайсара".

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В статье: Олимпик (Донецк) Ризван Аблитаров
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Источник:
ФК Олимпик

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