Олимпик подписал опытного защитника

Донецкий " Олимпик " усилил линию обороны опытным украинским полузащитником Ризваном Аблитаровым.

31-летний футболист подписал контракт с донецким клубом сроком на 1 год. В команде Климовского Аблитаров будет выступать под номером 5.

Напомним, что Аблитаров начинал заниматься футболом в Судаке и Симферополе. Летом 2006 года заключил контракт с "Днепром", затем выступал за "Мариуполь", "Севастополь", "Буковину" и "Титан".

С лета 2014 года играл в Латвии за "Даугаву", после чего вернулся в Украину, где поиграл за "Оболонь-Бровар" и "Черноморец".

Последние два с половиной года провел в Казахстане в составе "Атырау" и "Кайсара".