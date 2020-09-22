Определен лучший арбитр третьего тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В третьем туре никто не отработал чисто. У Екатерины Монзуль в матче "Александрия" - "Ворскла" не было результативных ошибок, но арбитр плохо распоряжалась дисциплинарными санкциями. Поэтому лучшим в туре эксперты признали Дмитрия Бондаренко. Он судил матч "Рух" - "Колос" (1:2), никого не удалил, назначил пенальти в ворота ковалевцев. Показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек.

Первый гол "Колоса" был забит после передачи из офсайда, однако эта ошибка на совести ассистента, а не арбитра в поле.