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Бабич: В Мариуполе не было такого, чтобы я показал пальцем на условного игрока и его подписали
Трансферная политика азовского клуба уже стала притчей во языцех
Экс-наставник "
"У нас было так, что я просил усиления на ту или иную позицию, а мне уже давали список фамилий, из которых я мог выбирать.
А такого, чтобы я показал пальцем на условного Иванова и его подписали, не было. Единственное: в ситуации с Валерием Федорчуком руководство пошло навстречу", – сказал Бабич.
Добавим, что на данный момент в "Мариуполе" играют 14 футболистов, которые арендованы у "Шахтера".
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Источник:football24
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