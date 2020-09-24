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Бабич: В Мариуполе не было такого, чтобы я показал пальцем на условного игрока и его подписали

Премьер-лига
(2 голосов)

Трансферная политика азовского клуба уже стала притчей во языцех

Бабич: В Мариуполе не было такого, чтобы я показал пальцем на условного игрока и его подписали
Новина українською

Экс-наставник "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о том, как в азовском клубе строилась трансферная политика.

"У нас было так, что я просил усиления на ту или иную позицию, а мне уже давали список фамилий, из которых я мог выбирать.

А такого, чтобы я показал пальцем на условного Иванова и его подписали, не было. Единственное: в ситуации с Валерием Федорчуком руководство пошло навстречу", – сказал Бабич.

Добавим, что на данный момент в "Мариуполе" играют 14 футболистов, которые арендованы у "Шахтера".

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
football24

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