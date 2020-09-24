Бабич: В Мариуполе не было такого, чтобы я показал пальцем на условного игрока и его подписали

Экс-наставник " Мариуполя " Александр Бабич рассказал о том, как в азовском клубе строилась трансферная политика.

"У нас было так, что я просил усиления на ту или иную позицию, а мне уже давали список фамилий, из которых я мог выбирать.

А такого, чтобы я показал пальцем на условного Иванова и его подписали, не было. Единственное: в ситуации с Валерием Федорчуком руководство пошло навстречу", – сказал Бабич.

Добавим, что на данный момент в "Мариуполе" играют 14 футболистов, которые арендованы у "Шахтера".