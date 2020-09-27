Максимов: Ворскла не наиграла на победу в матче с Мариуполем

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов признал, что итог матча 4-го тура УПЛ против "Мариуполя" (0:0) был закономерен.

"Считаю, что играли против хорошей команды. Молодой, перспективной. Результатом я не доволен, но старанием, бойцовскими качествами я доволен.

Замены? Кулач подсел, надо же давать отдыхать когда-то. У нас много и других хороших нападающих. Команда строится, и не с одиннадцати футболистов, мы даем шансы всем игрокам.

Откровенно, на победу не наиграли, у нас не было таких явных моментов", — сказал Максимов на пресс-конференции.