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СМИ: ФК Львов уволил Цецадзе с поста главного тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Последнее место в УПЛ и разница мячей 1:12

СМИ: ФК Львов уволил Цецадзе с поста главного тренера
Новина українською

Портал "Dynamomania" сообщает, что ФК "Львов" уволил Георгрия Цецадзе с поста главного тренера львовского клуба.

Последней каплей для такого решения стало сегодняшнее разгромное поражение от луганской "Зари" - со счетом 0:5.

46-летний грузинский специалист возглавил "Львов" в июне этого года. Под руководством Цецадзе львовская команда сыграла два раза вничью и шесть раз потерпела поражение.

В нынешнем сезоне УПЛ "Львов" проиграл три матча из трех с разницей мячей 1:12 и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

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В статье: ФК Львов Георгий Цецадзе
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Источник:
Dynamomania
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Комментарии (5)
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Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 22:17
Маркевич, Блохін, Протасов, Буряк...
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Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 22:14
Арменії
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Bruce2017 (Philadelphia)
27.09.2020 в 22:14
Тепер з Арненії спеціаліста стоїть взяти
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Dimka26 (Чернигов)
27.09.2020 в 22:08
а толку... все равно клуб с бардаком в руководстве. чего только стоило наблюдать за бразильским вектором.
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Serega1111 (Киев)
27.09.2020 в 22:06
Цирк продолжается, кто там следующий желающий...
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