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СМИ: ФК Львов уволил Цецадзе с поста главного тренера
Последнее место в УПЛ и разница мячей 1:12
Портал "Dynamomania" сообщает, что ФК "Львов" уволил Георгрия Цецадзе с поста главного тренера львовского клуба.
Последней каплей для такого решения стало сегодняшнее
46-летний грузинский специалист возглавил "Львов" в июне этого года. Под руководством Цецадзе львовская команда сыграла два раза вничью и шесть раз потерпела поражение.
В нынешнем сезоне УПЛ "Львов" проиграл три матча из трех с разницей мячей 1:12 и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.