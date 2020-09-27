СМИ: ФК Львов уволил Цецадзе с поста главного тренера

Портал "Dynamomania" сообщает, что ФК "Львов" уволил Георгрия Цецадзе с поста главного тренера львовского клуба.

Последней каплей для такого решения стало сегодняшнее разгромное поражение от луганской "Зари" - со счетом 0:5.

46-летний грузинский специалист возглавил "Львов" в июне этого года. Под руководством Цецадзе львовская команда сыграла два раза вничью и шесть раз потерпела поражение.

В нынешнем сезоне УПЛ "Львов" проиграл три матча из трех с разницей мячей 1:12 и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.