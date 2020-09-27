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ФК Львов - Заря 0:5. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Скрипника одерживает первую победу в нынешнем сезоне УПЛ

ФК Львов - Заря 0:5. Обзор матча и видео голов
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В матче 4-го тура чемпионата Украины ФК "Львов" принимал "Зарю". Луганчане преподнесли львовянам настоящий урок футбола и забили пять мячей в ворота Литовченка. Команда Геогрия Цецадзе абсолютно ничего не смогла противопоставить подопечным Виктора Скрипника. "Зарю" наконец прорвало и команда одержала свою первую победу в текущем сезоне УПЛ. Что касается "Львова", то ситуция критическая: "львы" проиграли все свои матчи и имеют разницу мячей 1:12.

Львов. Стадион "Украина"
Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
ФК Львов - Заря 0:5
Голы: Владлен Юрченко 2, Артём Громов 5, Артём Громов 27, Александр Гладкий 33, Александр Гладкий 37
ФК Львов: Сергей Литовченко, Макс Челич, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Максим Комарец (Максим Грисьо 51), Михкель Айнсалу, Игорь Кошман (Велвес Сантос 73), Назарий Ныч (Донатас Казлаускас 58), Егор Клименчук, Сергей Борзенко (Александр Романчук 58), Юрий Кравчук, Пахтман Филипе
Заря: Никита Шевченко (Никола Василь 46), Владислав Кочергин (Егор Назарина 60), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 46), Владислав Кабаев (Михайло Перович 71), Артём Громов (Дмитрий Хомченовский 75), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Цыганикс
Предупреждения: Егор Клименчук 33, Максим Грисьо 64 - Владислав Кабаев 31, Денис Фаворов 55, Ловро Цвек 83

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов УПЛ
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Комментарии (2)
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Alex Sunchez
27.09.2020 в 16:48
карточка левая вообще и пеналь должен быть для зари.
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ascent (Луксор)
27.09.2020 в 16:46
То за что Динамо дают пробить пенальти, Заре - дают горчичник!
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