Луиш Каштру: В последние 15 минут начался хаос, играли сердцем, не головой

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал ничью с полтавской "Ворсклой" в матче 7-го тура УПЛ.

– Мы доминировали в течение всего матча. Мы доминировали по контролю мяча, по ударам, по проходам. Особенно в первые 75 минут наша команда была великолепна. Последние 15 минут играли больше сердцем, чем головой.

Но в первые 75 минут показали очень хорошую игру. Проводили атаки через фланги, через середину. Всегда удавалось вскрывать зоны в обороне соперника. Отлично выполняли высокий прессинг. Это давало нам ожидание, что мы сможем победить. К сожалению, так не произошло.

Но матч с "Реалом" никак не связан с сегодняшней встречей. Мы всегда настраиваемся только на настоящее и концентрируемся на будущем. Смотреть назад – это ни о чем не говорит. Команда была очень продуктивна в первом тайме. Просто изучать исход игры, исходя из результата. Но мы изучаем это намного глубже. Первые 75 минут – отличный "Шахтер" на поле. В последние 15 минут потеряли голову, играли сердцем. А сердцем сложнее.

– Чем вызвано ваше решение не проводить ротацию после матча с "Реалом"?

– Состав был тот же. И мы хорошо играли. Хорошо начали, все ребята оказались в хороших физических кондициях. Они успели восстановиться после прошлого матча, так что мы решили поставить тот же состав, который принес результат в матче с "Реалом".

Конечно, мы понимали, что некоторые игроки в определенный момент будут чувствовать усталость. Дентиньо, Соломон, Корниенко, Маркос Антонио начали испытывать некоторые сложности. Нам нужно было освежить команду. Но до этого команда показывала очень качественный футбол.

Была отличная энергия на поле. Команда выполнила практически все, что мы запланировали. В последние 15 минут начался немного хаос. Мы доминировали, но не играли хорошо, – рассказал Каштру.