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Украинский легионер Ференцвароша Зубков выделил два фактора, которые отличают Барселону
Среди команд, с которыми приходилось играть раньше
Атакующий фланговый игрок Ференцвароша и национальной сборной Украины Александр Зубков высказался о первом туре группового этапа Лиги чемпионов - Фради тогда на Камп Ноу со счетом 1:5 уступили "Барселоне".
Александр уверяет - в команде счастливы, что попали именно в такую группу.
Посмотреть на себя со стороны, почувствовать этот уровень, набраться опыта ...Настроение у всех хорошее, несмотря на то, что мы пропустили 5 голов. После удаления у "Барселоны" могли забить второй, но поплатились, скажем так.
Пока в Лиге чемпионов мы были одним целым, одним коллективом, прошлогодний наш опыт в еврокубках также сыграл большую роль. Но, думаю, решающими были матчи против "Селтика" и "Динамо" Загреб.
На таком уровне в первую очередь бросается в глаза скорость мышления, плюс - как люди принимают мяч. Всегда корпус вперед, всегда лицом к мячу. Эти два фактора, думаю, главные. Говорить о "Барселоне" можно часами, это совсем другой уровень.
Многие из футболистов играли первый матч, все хотели показать свои лучшие качества, но уровень соперника был намного выше. Наши тренеры пытались нас мотивировать, нужно было не бояться и искать свои моменты. Мы прессинговали Барселону.
Следующий матч в Лиге чемпионов венгерский Ференцварош под руководством украинского тренера Сергея Реброва и с Зубковым и Игорем Харатин в составе проведет против киевского Динамо. Поединок состоится завтра, 28 октября.
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