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Тотовицкий сравнил Тете и Соломона на тренировках Шахтера
Когда только пришли в клуб
Андрей Тотовицкий, полузащитник "Десны", который до недавнего времени был в "
Соломон только пришел, у него мяч, казалось, никогда не отнимешь! Какая-то низкая посадка что ли ...На него по три человека нападали и не могли мяч отобрать!
По поводу Тете, то он очень прибавил. Потому что когда только пришел, то так себе выглядел, как все бразильцы - ему нужно было время, чтобы показать себя. И сейчас это наконец произошло.
Корниенко? Он не только с "Реалом", но и в предыдущих матчах неплохо выглядел. И вообще с мадридцами команда хорошо сыграла, никто не выпал.
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