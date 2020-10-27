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Тотовицкий сравнил Тете и Соломона на тренировках Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Когда только пришли в клуб

Тотовицкий сравнил Тете и Соломона на тренировках Шахтера
Новина українською

Андрей Тотовицкий, полузащитник "Десны", который до недавнего времени был в "Шахтере", вспомнил бразильца Тете и израильтянина Манора Соломона на тренировках "горняков".

Соломон только пришел, у него мяч, казалось, никогда не отнимешь! Какая-то низкая посадка что ли ...На него по три человека нападали и не могли мяч отобрать!

По поводу Тете, то он очень прибавил. Потому что когда только пришел, то так себе выглядел, как все бразильцы - ему нужно было время, чтобы показать себя. И сейчас это наконец произошло.

Корниенко? Он не только с "Реалом", но и в предыдущих матчах неплохо выглядел. И вообще с мадридцами команда хорошо сыграла, никто не выпал.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Манор Соломон Виктор Корниенко Тете
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Источник:
Профутбол Digital

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