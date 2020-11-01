Минай - Рух 0:0. Старались все, не смог никто

Еще до начала матча, поединок "Руха" и "Миная" успели пафосно окрестить западноукраинским дерби. У двух коллективов особая история противостояний, которая тянется еще с прошлого сезона. Львовяне и закарпатцы вели отчаянную борьбу в первой лиге за право сыграть в высшем дивизионе, которую в итоге, вместе с "Ингульцом", смогли выиграть.

Нужно признать, что на фоне ПФЛ они действительно выделялись, но среди элиты их прыть поубавилась. Одна победа на двоих за семь туров и справедливые места на гальорке - этим и ограничивается их путь в УПЛ. Сегодня "Рух" и "Минай" получили идеальный шанс набрать желанные три очка, параллельно улучшив свое положение. Получилось? Отвечая коротко - нет.

"Рух" испытывал серьезные кадровые проблемы, потеряв сразу троих из-за дисквалификации. Иван Федык решил сыграть на неожиданности, выпустив на правом фланге обороны вингера Климчука. Решение необычное, но глядя на итоговый счет понимаешь, что Юрий не подвел. Василий Кобин сыграл снова в три защитника, а опытного Кожанова решил придержать на скамейке запасных. Хотя, откровенно говоря, Денис не особо радует на старте сезона.

Как принято делать в футбольном мире, поделим матч на два этапа. Вчера западный мир праздновал хэллоуин, который принято называть днем (вечером, ночью) ужаса, и первые 70 минут вполне соответствовали данному празднику. На футбольном поле полностью отсутствовал конструктив, а любые моменты создавались с огромным трудом. Мяч в основном держался в центре поля, а излишнее желание футболистов заставляло Екатерину Монзуль часто использовать свисток, фиксируя нарушения правил.

Игра оживилась только к середине второго тайма. Особую благодарность стоит высказать "Минаю" и Денису Кожанову, который усилил хозяев своим появлением. Именно он поучаствовал в лучшей атаке закарпатцев, пробив выше ворот после скидки Шиндера. Было действительно опасно. "Рух", десятью минутами ранее, создал свой момент всего матча. Юный Кухаревич выбегал на свидание с Поповичем, но пробил, откровенно скажем, плохо. В такой игре как сегодня, подобное нужно реализовать. Ведь другого создать не вышло.

До финального свистка оба коллектива старались показать активность, но опасными моментами, не говоря уже о голах, и не пахло. Финальный свисток Монзуль, которая сегодня отсудила достаточно качественно, зафиксировал грустную нулевую ничью. На что наиграли, то в итоге и получили, а потому две баранки - справедливый итог сегодняшнего действа. "Минай" и "Рух" остаются возле самого дна таблицы, пытаясь прижиться в высшем дивизионе.

ФК Минай - Рух 0:0

ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Даниил Кныш, Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 76), Василий Пыняшко (Денис Кожанов 61), Шемми Маембе (Александр Маткобожик 61), Андрей Ткачук, Максим Лопырёнок, Александр Снижко (Алексей Хахлев 76), Кирилл Меличенко

Рух: Александр Бандура, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Эрик Глига, Богдан Бойчук, Юрий Копина, Милош Стаменкович, Вадим Парамонов (Игорь Дуць 46), Андрей Кухарук, Василий Рунич (Остап Притула 78), Николай Кухаревич

Предупреждения: Кирилл Меличенко 41, Александр Снижко 57