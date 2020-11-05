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Тете признан лучшим игроком Шахтера в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

В опросе болельщиков Тете обошел Марлоса, Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Тайсона

Тете признан лучшим игроком Шахтера в октябре
Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете признан лучшим игроком команды в октябре.

В опросе болельщиков на официальных страницах клуба в соцсетях Тете набрал большинство голосов и обошел Марлоса, Виктора Коваленко, Маркоса Антонио и Тайсона.

Напомним, что в октябре Тете принял участие во всех 6 матчах команды. В Мадриде с "Реалом" (3:2) он стал автором гола и результативной передачи, а в чемпионате также отметился ассистами в поединках с "Десной" (2:2) и "Ворсклой" (1:1).

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
ФК Шахтер

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