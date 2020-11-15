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Николай Костов отказался возглавить Львов - СМИ
Болгарский специалист решил не возвращаться в УПЛ
"Львов" делал предложение Николаю Костову стать главным тренером команды, сообщает Meta-ratings.
Однако 57-летний болгарин отказался возглавить львовский клуб после непродолжительных раздумий.
Ранее Костов в Украине работал в донецком "Металлурге", "Карпатах", "Таврии" и каменской "Стали". Его последним клубом был "Шахтер" из Караганды.
До зимней паузы исполняющим обязанности главного тренера "Львова" будет Виталий Шумский.
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Комментарии (1)
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sashadugzaeva
15.11.2020 в 11:36
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LAZ E183 (Рига)
15.11.2020 в 11:24
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