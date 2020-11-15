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Николай Костов отказался возглавить Львов - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Болгарский специалист решил не возвращаться в УПЛ

Николай Костов отказался возглавить Львов - СМИ
Новина українською

"Львов" делал предложение Николаю Костову стать главным тренером команды, сообщает Meta-ratings.

Однако 57-летний болгарин отказался возглавить львовский клуб после непродолжительных раздумий.

Ранее Костов в Украине работал в донецком "Металлурге", "Карпатах", "Таврии" и каменской "Стали". Его последним клубом был "Шахтер" из Караганды.

До зимней паузы исполняющим обязанности главного тренера "Львова" будет Виталий Шумский.

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В статье: ФК Львов Николай Костов
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Комментарии (1)
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sashadugzaeva
15.11.2020 в 11:36
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- bit.do/amoro
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LAZ E183 (Рига)
15.11.2020 в 11:24
Нічого страшного. Буде хороший, досвідчений головний тренер. Та й Шумський насправді не такий простий, як здається. З ним команда хоч і грає в захисний футбол, але наразі іншого варіанту з командами класом вище немає.
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