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Дмитрий Селюк: Каргбо помог Филиппову перейти в Сент-Трюйден

Премьер-лига
(1 голосов)

Менеджер сделал интересное заявление

Дмитрий Селюк: Каргбо помог Филиппову перейти в Сент-Трюйден
Новина українською

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк, известный как агент Яя Туре, прокомментировал переход своих подопечных Ибрагима Каргбо и Бенито к "Олимпика":

"Каргбо заинтересовал "Сент-Трюйден" и они хотели взять в аренду. Более того, в отличие от "Олимпика", они предлагали заплатить за футболиста. Но зачем идти куда-то, если лучше находиться в чемпионате с командой, которой ты принадлежишь, быть рядом. Тем более сейчас они вместе с Бенито.

Если бы Каргбо принял предложение бельгийского клуба, то бы с "Десны" нападающий (Филиппов) не перешел бы туда, потому что позиция была бы закрыта", - сказал Селюк в интервью SportArena.

Ибрагим Каргбо и Бенито, права которых принадлежат "Динамо", сейчас выступают в аренде в донецком "Олимпике" с конца августа этого года. Бельгиец в текущем сезоне провел восемь матчей в УПЛ, однако сыграв на поле всего 183 минуты, и записал на свой счет один гол. В нигерийца дела лучше: тоже восемь поединка в чемпионате, но в активе футболиста два точных попадания и три ассиста.

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В статье: Дмитрий Селюк Александр Филиппов Сент-Трюйден Ибрагим Каргбо-младший Бенито
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Источник:
SportArena

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Комментарии (3)
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команид (Киев)
22.11.2020 в 16:35
Автор статьи ещё тот граматей)))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.11.2020 в 15:50
В Сент-Труйдені не такі дурні, як сподівався Селюк.
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dmitroj88
22.11.2020 в 15:59
Ты не туда воюешь Селюк же их без проблем втюхал твоим суркам
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