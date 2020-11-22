Дмитрий Селюк: Каргбо помог Филиппову перейти в Сент-Трюйден

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк, известный как агент Яя Туре, прокомментировал переход своих подопечных Ибрагима Каргбо и Бенито к "Олимпика":

"Каргбо заинтересовал "Сент-Трюйден" и они хотели взять в аренду. Более того, в отличие от "Олимпика", они предлагали заплатить за футболиста. Но зачем идти куда-то, если лучше находиться в чемпионате с командой, которой ты принадлежишь, быть рядом. Тем более сейчас они вместе с Бенито.

Если бы Каргбо принял предложение бельгийского клуба, то бы с "Десны" нападающий (Филиппов) не перешел бы туда, потому что позиция была бы закрыта", - сказал Селюк в интервью SportArena.