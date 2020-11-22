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Дмитрий Селюк: Каргбо помог Филиппову перейти в Сент-Трюйден
Менеджер сделал интересное заявление
Футбольный менеджер Дмитрий Селюк, известный как агент Яя Туре, прокомментировал переход своих подопечных Ибрагима Каргбо и Бенито к "Олимпика":
"Каргбо заинтересовал "Сент-Трюйден" и они хотели взять в аренду. Более того, в отличие от "Олимпика", они предлагали заплатить за футболиста. Но зачем идти куда-то, если лучше находиться в чемпионате с командой, которой ты принадлежишь, быть рядом. Тем более сейчас они вместе с Бенито.
Если бы Каргбо принял предложение бельгийского клуба, то бы с "Десны" нападающий (Филиппов) не перешел бы туда, потому что позиция была бы закрыта", - сказал Селюк в интервью SportArena.
Ибрагим Каргбо и Бенито, права которых принадлежат "Динамо", сейчас выступают в аренде в донецком "Олимпике" с конца августа этого года. Бельгиец в текущем сезоне провел восемь матчей в УПЛ, однако сыграв на поле всего 183 минуты, и записал на свой счет один гол. В нигерийца дела лучше: тоже восемь поединка в чемпионате, но в активе футболиста два точных попадания и три ассиста.
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