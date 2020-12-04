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Вечерняя тренировка на заснеженном поле: Ингулец снял эффектное видео о подготовке команды
К матчу с ПФК "Львов"
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Подопечные Сергея Лавриненко выполняли беговые упражнения, работали с мячом.
А за ними следили операторы с камерами и квадрокоптер - с высоты, на видео можно рассмотреть стадион и вечернее поселок Петрово.
Матч "Ингулец" - ПФК "Львов" состоится завтра, 5 декабря. Начало поединка в 14:00.
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Источник:Інгулець
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