Вечерняя тренировка на заснеженном поле: Ингулец снял эффектное видео о подготовке команды

" Ингулец " устроил очередную тренировку в рамках недельного цикла накануне матча 12 тура УПЛ с ПФК "Львов".

Подопечные Сергея Лавриненко выполняли беговые упражнения, работали с мячом.

А за ними следили операторы с камерами и квадрокоптер - с высоты, на видео можно рассмотреть стадион и вечернее поселок Петрово.

Матч "Ингулец" - ПФК "Львов" состоится завтра, 5 декабря. Начало поединка в 14:00.