  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вечерняя тренировка на заснеженном поле: Ингулец снял эффектное видео о подготовке команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вечерняя тренировка на заснеженном поле: Ингулец снял эффектное видео о подготовке команды

Премьер-лига
(1 голосов)

К матчу с ПФК "Львов"

Вечерняя тренировка на заснеженном поле: Ингулец снял эффектное видео о подготовке команды
Новина українською

"Ингулец" устроил очередную тренировку в рамках недельного цикла накануне матча 12 тура УПЛ с ПФК "Львов".

Подопечные Сергея Лавриненко выполняли беговые упражнения, работали с мячом.

А за ними следили операторы с камерами и квадрокоптер - с высоты, на видео можно рассмотреть стадион и вечернее поселок Петрово.

Матч "Ингулец" - ПФК "Львов" состоится завтра, 5 декабря. Начало поединка в 14:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) тренировка ПФК Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Інгулець

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...