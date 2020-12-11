Премьер-лига
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Известны потери Шахтера накануне матча с Ингульцом
Без троих игроков
В последнем матче 2020 года, поединке УПЛ с "Ингульцом", в составе "
Все трое накануне получили повреждения.
Сегодня "горняки" возобновят тренировки после возвращения из Италии, где провели последний матч Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).
Матч 13 тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало в 14:00.
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Источник:Футбол News
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