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Известны потери Шахтера накануне матча с Ингульцом

Премьер-лига
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Без троих игроков

Известны потери Шахтера накануне матча с Ингульцом
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В последнем матче 2020 года, поединке УПЛ с "Ингульцом", в составе "Шахтера" не сыграют трое исполнителей - Витао, Фернандо и Жуниор Мораес, сообщает ТК Футбол.

Все трое накануне получили повреждения.

Сегодня "горняки" возобновят тренировки после возвращения из Италии, где провели последний матч Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

Матч 13 тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало в 14:00.

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В статье: Фернандо Шахтер (Донецк) УПЛ Жуниор Мораеш Ингулец (Петрово) Жуниор Мораес Витао
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Источник:
Футбол News

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