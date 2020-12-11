Известны потери Шахтера накануне матча с Ингульцом

В последнем матче 2020 года, поединке УПЛ с "Ингульцом", в составе " Шахтера " не сыграют трое исполнителей - Витао, Фернандо и Жуниор Мораес, сообщает ТК Футбол.

Все трое накануне получили повреждения.

Сегодня "горняки" возобновят тренировки после возвращения из Италии, где провели последний матч Лиги чемпионов с "Интером" (0:0).

Матч 13 тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 13 декабря. Начало в 14:00.