Игрок Ворсклы заинтересовал Вест Хэм и Брагу

Центральный защитник полтавской "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе попал в список интересов "Вест Хэма" и "Браги". Об этом сообщает Goal.com.

Португальский клуб внимательно следит за его выступлениями и рассматривает возможность его перехода летом следующего года, как раз тогда, когда закончится контракт игрока с полтавским клубом.

"Вест Хэм" возобновил интерес к защитнику, взяв для изучения новую информацию о нем. "Молотобойцы" рассматривали опцию приобретения футболиста еще летом.

В этом сезоне Пап-Альюн Ндиайе сыграл 14 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, отметившись одним ассистом и записав в свой пассив одно предупреждение и одно удаление. Также он был вызван в сборную Сенегала на ноябрьские матчи, и начал два поединка со старта.

Защитник перешел в полтавский клуб в сентябре прошлого года в статусе свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тыс евро.