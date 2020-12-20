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Игрок Ворсклы заинтересовал Вест Хэм и Брагу
В этом году он дебютировал за сборную Сенегала
Центральный защитник полтавской "Ворсклы" Пап-Альюн Ндиайе попал в список интересов "Вест Хэма" и "Браги". Об этом сообщает Goal.com.
Португальский клуб внимательно следит за его выступлениями и рассматривает возможность его перехода летом следующего года, как раз тогда, когда закончится контракт игрока с полтавским клубом.
"Вест Хэм" возобновил интерес к защитнику, взяв для изучения новую информацию о нем. "Молотобойцы" рассматривали опцию приобретения футболиста еще летом.
В этом сезоне Пап-Альюн Ндиайе сыграл 14 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, отметившись одним ассистом и записав в свой пассив одно предупреждение и одно удаление. Также он был вызван в сборную Сенегала на ноябрьские матчи, и начал два поединка со старта.
Защитник перешел в полтавский клуб в сентябре прошлого года в статусе свободного агента. Сейчас Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тыс евро.
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