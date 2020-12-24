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Фран Соль надеется, что матч с Жироной станет поворотным для Тенерифе
Нападающий киевского "
Я всегда говорю, что предпочитаю "выпускать" моменты, потому что это знак того, что они у меня есть.
В матче против "Жироны" сначала я попал в штангу, а потом мне все же удалось забить.
Мы отправились в отпуск (на католическое Рождество) с приятным привкусом и расслабленными. Эта встреча должна стать поворотной для нас.
Если будем играть так всегда, то будем добиваться лучших результатов, - сказал нападающий "Тенерифе".
Сейчас "Тенерифе" занимает 16 место в турнирной таблице Сегунды из 22 команд.
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