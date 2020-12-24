Фран Соль надеется, что матч с Жироной станет поворотным для Тенерифе

Нападающий киевского " Динамо " Фран Соль, выступающий в аренде испанского "Тенерифе", отличился вторым голом в матче 19 тура Сегунды с "Жироной" (2:0).

Я всегда говорю, что предпочитаю "выпускать" моменты, потому что это знак того, что они у меня есть.

В матче против "Жироны" сначала я попал в штангу, а потом мне все же удалось забить.

Мы отправились в отпуск (на католическое Рождество) с приятным привкусом и расслабленными. Эта встреча должна стать поворотной для нас.

Если будем играть так всегда, то будем добиваться лучших результатов, - сказал нападающий "Тенерифе".