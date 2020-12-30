Остап Маркевич: Клубы, занимающие место с 3-го по 9-е разыграют места в еврокубках

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич подвёл итог осенней части сезона для своей команды.

— Редкий случай в мировом футболе – все свои матчи в первой половине сезона "Мариуполь" провел в гостях. Это произошло из-за реконструкции стадиона в вашем городе. Наверняка было трудно?

— Конечно. Если еще взять и географическое расположение нашего города, то на дорогу мы тратили довольно много времени. Но из всего нужно находить позитив. Во-первых, мы набрали достаточно много очков в гостях. А во вторых известно, что в дороге проверяются люди. Мы вместе прошли этот тест. Переезды сплотили и объединили нашу команду. Но мы хотим быть еще сильнее и приложим к этому все силы.

— В чем удалось достичь прогресса?

— Думаю, что во всех компонентах. И тренерский штаб, и персонал все делали для этого. Много времени мы уделили тактическим занятиям. Полагаю, что мы хорошо выглядели физически – мы ни кому не уступили в этом компоненте игры. Физическое состояние наших ребят влияло на скорость и интенсивность самой игры, как с мячом, так и без мяча. В целом, наша команда неплохо выглядела, но в направлении психологии и ментальной силы еще нужно прибавить. Скажем так, есть пространство, которое нужно заполнить.

— В каких компонентах еще нужно прибавить?

— Футбол очень многогранен и насыщен разными элементами и важными составляющими, поэтому без исключения во всех. Наш тренерский штаб работает с командой всего полгода. Конечно, нам нужно время. И тактические действия в обороне и атаке важны и без стандартов в современном футболе далеко не уедешь, то есть полный спектр всей стратегии игры.

— Какие матчи порадовали?

— Здесь выделю игру в Запорожье против "Зари". Мы переиграли участника группового турнира Лиги Европы. Хорошие игры мы провели против "Миная", ФК "Львов", "Олимпика", "Ворсклы" и "Колоса". Хотя последнему коллективу мы проиграли.

— А какая игра не удалась?

— В первом туре в гостях мы играли против "Александрии". В это период времени у нас проходил процесс знакомства с командой. В том матче мы уступили со счетом 1:4. Хорошо, что после этой игры была пауза в чемпионате длиной в 20 дней. У нас было время для того чтобы внимательно проанализировать полученную в результате игры информацию. Мы сделали коррективы, команда хорошо поработала на тренировках, и в итоге получилось неплохо. После этой игры команда укрепила психологию, и ребята стали поувереннее в себе.

— Если посмотреть на турнирную таблицу, то "Мариуполь" уходит зимовать, занимая 9-е место в турнирной таблице. Это место соответствует тому, что ваша команда показала на футбольном поле?

— Мы видим, что в таблице все клубы идут очень плотно. Разрыв в очках небольшой. 2 победы того или иного клуба позволят ему подняться вверх в турнирной таблице. Считаю, что клубы, занимающие место с 3-го по 9-е и разыграют места в еврокубках. Не могу сказать, что сейчас я внимательно смотрю в турнирную таблицу. Намного важнее то, как мы тренируемся, и то какое качество игры демонстрируем.

— В официальных матчах вы задействовали более 30 игроков. Почему так много?

— Думаю, что только половину матчей мы сыграли основным составом. Бывало, что на календарные игры мы не могли собрать 11 человек. Тогда мы привлекали ребят из нашего дубля. Но были и такие времена, что все игроки дубля и U-19 были на карантине, оставалось всего трое игроков из U-19. Тут важно отметить, что эти трое ребят никогда не играли даже за молодежный состав нашей команды. Да, ситуация с Covid-19 затронула все футбольные клубы. Но есть разные обстоятельства, например когда тебе противостоит команда у которой похожая ситуация а в следующей игре команда у которой нет в этом плане проблем. Такие условия сложно назвать равными. Хотя я считаю, что лучше продолжать играть, чтобы футбольная жизнь не останавливалась, это намного важней.

— Вы также пропустили некоторые матчи?

— Пришлось пропустить наш матч с "Рухом". Я ничем не мог помочь своим ребятам. Благо, что у нас в тренерском штабе работает опытный специалист Александр Иванов. Именно ему я делегировал все полномочия в этот день.