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Марика: В Шахтере была золотая жила, но с Германией это не сравнить
Румын вспомнил свои выступления за донецкий клуб
Экс-форвард "
- Чиприан, у тебя была отличная карьера, но, к сожалению, травмы перевернули все с ног на голову. Когда была твоя первая операция?
- Это было в 18 лет, когда я перешел в "Шахтер".
- Ты в "Шахтере" хорошо заработал?
- Больше всего денег я заработал в "Шальке", потому что я переходил туда свободным агентом. Максимальня зарплата у меня была 2,5 миллиона в год. В "Шахтере" была золотая жила, но с Германией это не сравнить. Но с точки зрения игры самым лушим этапом в моей карьере был "Шахтер".
- Между Англией и Германией вы выбрали Германию.
- "Манчестер Сити" тогда предложил мне хороший контракт, их предложение было лучше, чем то, что давал "Штутгарт", в том числе и для "Шахтера". Но я попросил президент "Шахтера" Рината Ахметова, чтобы меня отпустили в Германию. Ведь "Штутгарт" тогда был чемпионом, он выиграл титул. "Манчестер Сити" тогда еще не был той командой, которую мы знаем сегодня. Я принял хорошее решение, но было бы лучше остаться с Мирчей Луческу в "Шахтере".
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