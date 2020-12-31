Марика: В Шахтере была золотая жила, но с Германией это не сравнить

Экс-форвард " Шахтера " Чиприан Марика вспомнил времена выступлений за "горняков" и рассказал о своем последующем переезде в Германию.

- Чиприан, у тебя была отличная карьера, но, к сожалению, травмы перевернули все с ног на голову. Когда была твоя первая операция?

- Это было в 18 лет, когда я перешел в "Шахтер".

- Ты в "Шахтере" хорошо заработал?

- Больше всего денег я заработал в "Шальке", потому что я переходил туда свободным агентом. Максимальня зарплата у меня была 2,5 миллиона в год. В "Шахтере" была золотая жила, но с Германией это не сравнить. Но с точки зрения игры самым лушим этапом в моей карьере был "Шахтер".

- Между Англией и Германией вы выбрали Германию.

- "Манчестер Сити" тогда предложил мне хороший контракт, их предложение было лучше, чем то, что давал "Штутгарт", в том числе и для "Шахтера". Но я попросил президент "Шахтера" Рината Ахметова, чтобы меня отпустили в Германию. Ведь "Штутгарт" тогда был чемпионом, он выиграл титул. "Манчестер Сити" тогда еще не был той командой, которую мы знаем сегодня. Я принял хорошее решение, но было бы лучше остаться с Мирчей Луческу в "Шахтере".