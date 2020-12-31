Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Очевидный выбор. Олимпик назвал имя лучшего игрока команды в 2020 году
Поздравления Шахабу
Нападающий "
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что иранец сумел завоевать звание лучшего футболиста команды в прошлом сезоне и стать самым результативным футболистом в истории клуба, наколотив в ворота соперников дончан 14 голов. Также форвард стал лидером снайперской гонки уже нынешнего чемпионата с 8 точными ударами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Олимпик
Популярное сейчас
- Ливерпуль нашел центрбека, Барса не отпустит Пуча. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Все, что показали русские. Как Бессонов немецкого фотографа прославил
- Ливерпуль лидер, МЮ дышит в спину. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
31.12.2020 в 15:05
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
31.12.2020 в 16:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...