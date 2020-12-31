  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Очевидный выбор. Олимпик назвал имя лучшего игрока команды в 2020 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очевидный выбор. Олимпик назвал имя лучшего игрока команды в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Поздравления Шахабу

Очевидный выбор. Олимпик назвал имя лучшего игрока команды в 2020 году
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Захеди Шахаб признан лучшим игроком команды в 2020 году.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что иранец сумел завоевать звание лучшего футболиста команды в прошлом сезоне и стать самым результативным футболистом в истории клуба, наколотив в ворота соперников дончан 14 голов. Также форвард стал лидером снайперской гонки уже нынешнего чемпионата с 8 точными ударами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олимпик

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
31.12.2020 в 15:05
Захеди ! ДИНАМО ждет тебя ! Заходи !
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
31.12.2020 в 16:21
В итоге просрут наши и куда нить в венгрию или польшу заберут
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...