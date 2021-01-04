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Климовский: Если Олимпик выйдет в Лигу чемпионов - это будет атомный взрыв

Премьер-лига
(1 голосов)

Все хотят в еврокубки, особенно в Лигу чемпионов

Климовский: Если Олимпик выйдет в Лигу чемпионов - это будет атомный взрыв
Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский рассказал о целях и задачах клуба на нынешний сезон.

– Ставите задачу завоевать бронзу?

– Конечно, клуб всегда ставит большие задачи. Я хочу выжать максимально то, что мы сможем. Могли быть немножко выше, но концовку сыграли неудачно. Играли бы лучше последние три матча, то были бы четвертыми. Коронавирус немного скосил футболистов.

– Кто-то может занять хотя бы второе место и попасть в ЛЧ или эти два места неприкосновенные?

– У нас все в одинаковых условиях. Почему бы и нет? Если будем играть на уровне. Вы же видели, что можно побеждать и "Динамо", и "Шахтер". Поэтому естественно, что можно бороться за второе место. Все зависит от работы и старания.

– Если "Олимпик" выйдет в Лигу Чемпионов, то это будет бомба?

– Это будет атомный взрыв. Все президенты хотят, чтобы их команды играли в еврокубках. Это престиж, другие деньги, это все совсем по-другому, особенно Лига Чемпионов.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский
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Комментарии (7)
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qwerty33 (Kyiv)
04.01.2021 в 21:25
Работы очень много в этом направлении ОЧЕНЬ МНОГО. Но если тренер не будет мечтать о таком то как достичь выхода в ЛЧ? Над Ребровым тоже многие смеялись, теперь им не так смешно. Поэтому dream big work hard!
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0
0
aleks68
04.01.2021 в 20:12
мечты идиота
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+1
-1
qwerty33 (Kyiv)
04.01.2021 в 21:27
Зачем оскорблять человека за его мечты?
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+1
0
бокASSабортный
04.01.2021 в 21:30
потому что у алекса максимальная мечта - это как из труселей руку вытянуть, поэтому и злится на мечты других
0
0
Одинзавсех (Харьков)
04.01.2021 в 20:05
Один бывший американский офицер сказал о NATO - No Action Talking Only - нет действия, одна болтовня. Как это подходит к этой беседе двух деятелей - пера и мяча.
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0
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
04.01.2021 в 19:45
Перепраздновали немного что журналист, что тренер. Бывает...
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
04.01.2021 в 19:38
взрыва не будет --главное удержитесь в УПЛ
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+1
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