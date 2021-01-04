Климовский: Если Олимпик выйдет в Лигу чемпионов - это будет атомный взрыв

Главный тренер " Олимпика " Игорь Климовский рассказал о целях и задачах клуба на нынешний сезон.

– Ставите задачу завоевать бронзу?

– Конечно, клуб всегда ставит большие задачи. Я хочу выжать максимально то, что мы сможем. Могли быть немножко выше, но концовку сыграли неудачно. Играли бы лучше последние три матча, то были бы четвертыми. Коронавирус немного скосил футболистов.

– Кто-то может занять хотя бы второе место и попасть в ЛЧ или эти два места неприкосновенные?

– У нас все в одинаковых условиях. Почему бы и нет? Если будем играть на уровне. Вы же видели, что можно побеждать и "Динамо", и "Шахтер". Поэтому естественно, что можно бороться за второе место. Все зависит от работы и старания.

– Если "Олимпик" выйдет в Лигу Чемпионов, то это будет бомба?

– Это будет атомный взрыв. Все президенты хотят, чтобы их команды играли в еврокубках. Это престиж, другие деньги, это все совсем по-другому, особенно Лига Чемпионов.