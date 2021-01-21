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Вакула: Шахтер в нынешнем сезоне станет чемпионом, Десна поборется даже за серебро

Премьер-лига
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Хавбек предрекает большую интригу

Вакула: Шахтер в нынешнем сезоне станет чемпионом, Десна поборется даже за серебро
Новина українською

Хавбек "Шахтера" Владислав Вакула, который недавно отправился в аренду в "Десну", рассказал о том, какой он видит весеннюю часть сезона в УПЛ.

"Что изменилось с тех пор, как я стал игроком "Шахтера"? Наверное, это тренировочный процесс. Более европейские тренеры, подход. Много игрового, все с мячом, интенсивно. Этим и нравится. Даже в современном украинском футболе команды, кроме "Шахтера" и "Динамо", берут физикой.

"Шахтер" мог бы добиваться определенных целей и в других чемпионатах, например, Италии. Луческу добавил киевлянам уверенности, они в себя поверили. Сейчас не заметно лидера в чемпионате, больше конкуренции и борьбы за первое место. Думаю, что "Шахтер" выиграет УПЛ в этом сезоне.

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Надеюсь, что мы с "Десной" попадем в еврокубки, я хочу помочь команде всем, чем смогу. Считаю, что мы можем побороться даже за серебро", – сказал Вакула.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Шахтер" занимает второе место, отставая от "Динамо" на один балл. "Десна", в свою очередь, расположилась на третьем месте с отставанием от лидера в шесть пунктов.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
21.01.2021 в 22:04
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Alex-696 (Немирів)
21.01.2021 в 21:40
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