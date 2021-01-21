Вакула: Шахтер в нынешнем сезоне станет чемпионом, Десна поборется даже за серебро

Хавбек " Шахтера " Владислав Вакула, который недавно отправился в аренду в "Десну", рассказал о том, какой он видит весеннюю часть сезона в УПЛ.

"Что изменилось с тех пор, как я стал игроком "Шахтера"? Наверное, это тренировочный процесс. Более европейские тренеры, подход. Много игрового, все с мячом, интенсивно. Этим и нравится. Даже в современном украинском футболе команды, кроме "Шахтера" и "Динамо", берут физикой.

"Шахтер" мог бы добиваться определенных целей и в других чемпионатах, например, Италии. Луческу добавил киевлянам уверенности, они в себя поверили. Сейчас не заметно лидера в чемпионате, больше конкуренции и борьбы за первое место. Думаю, что "Шахтер" выиграет УПЛ в этом сезоне.

Надеюсь, что мы с "Десной" попадем в еврокубки, я хочу помочь команде всем, чем смогу. Считаю, что мы можем побороться даже за серебро", – сказал Вакула.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Шахтер" занимает второе место, отставая от "Динамо" на один балл. "Десна", в свою очередь, расположилась на третьем месте с отставанием от лидера в шесть пунктов.