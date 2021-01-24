Динамо - сборная Иордании: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Третий матч на сборах в ОАЭ лидер чемпионата Украины проведёт не против клубной команды, а сборной Иордании.

Прямую трансляцию этого поединка бесплатно вы можете увидеть прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо" ниже. Также следить за игрой у вас есть возможность в текстовой трансляции, организованной UA-Футбол, здесь .

Напомним, что до этого киевляне провели два спарринга в ОАЭ. В первом из них "бело-синие" уступили варшавской "Легии" 0:2, а во второй игре переиграли солигорский "Шахтёр" 2:0.

Товарищеский матч

24 января. Начало в 15:30

"Динамо" (Киев, Украина) - сборная Иордании