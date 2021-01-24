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Динамо - сборная Иордании: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(19 голосов)

Команда Иордании в 2020-м провела лишь два матча, да и те товарищеские

Динамо - сборная Иордании: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Третий матч на сборах в ОАЭ лидер чемпионата Украины проведёт не против клубной команды, а сборной Иордании.

Прямую трансляцию этого поединка бесплатно вы можете увидеть прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо" ниже. Также следить за игрой у вас есть возможность в текстовой трансляции, организованной UA-Футбол, здесь.

Напомним, что до этого киевляне провели два спарринга в ОАЭ. В первом из них "бело-синие" уступили варшавской "Легии" 0:2, а во второй игре переиграли солигорский "Шахтёр" 2:0.

Товарищеский матч
24 января. Начало в 15:30
"Динамо" (Киев, Украина) - сборная Иордании

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В статье: Иордания Динамо (Киев)
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