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Динамо - сборная Иордании: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Иордании в 2020-м провела лишь два матча, да и те товарищеские
Третий матч на сборах в ОАЭ лидер чемпионата Украины проведёт не против клубной команды, а сборной Иордании.
Прямую трансляцию этого поединка бесплатно вы можете увидеть прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо" ниже. Также следить за игрой у вас есть возможность в текстовой трансляции, организованной UA-Футбол,
Напомним, что до этого киевляне провели два спарринга в ОАЭ. В первом из них "бело-синие" уступили варшавской "Легии" 0:2, а во второй игре переиграли солигорский "Шахтёр" 2:0.
Товарищеский матч
24 января. Начало в 15:30
"Динамо" (Киев, Украина) - сборная Иордании
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