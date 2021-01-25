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Шапаренко: Еще есть небольшая боязнь нанести удар с подъема
Хавбек вернулся после травмы, но еще привыкает к нагрузкам
Хавбек “
- Насколько сложно тебе дались первые 45 минут на поле после восстановления?
- Первые минуты на поле дались тяжело. Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда трудно. Но нужно работать. На втором сборе будет больше матчей - буду втягиваться уже через них.
- Матчи с “Колосом” запомнятся тебе, наверное, на всю жизнь…
- Да, повреждение у меня было еще после игры с “Колосом”. Три дня тренировался после начала сборов в Киеве, надеялся, что боль пройдет, но этого не произошло. После приезда в ОАЭ начал работать индивидуально.
- Тренируясь по индивидуальной программе, рассчитывал ли ты на скорое возвращение в общую группу?
- Да, я занимался в зале, проводил по три тренировки в день. Когда ты травмирован, нужно еще больше заниматься, чтобы быть готовым к объему работы, которую выполняют ребята в общей группе.
- Сейчас работаешь без ограничений?
- Еще есть небольшая боязнь нанести удар с подъема. Кроме того, врачи пока не советуют идти в стык.
- Мы видели, как ты работал с тренером-реабилитологом. Расскажи о специфике этой работы?
- Реабилитолог дает упражнения, чтобы я “закачивал” голеностоп и нога привыкала к обычным нагрузкам.
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