Шапаренко: Еще есть небольшая боязнь нанести удар с подъема

Хавбек “ Динамо ” Николай Шапаренко прокомментировал свое возвращение на поле после периода восстановления в контрольном матче со сборной Иордании (0:0).

- Насколько сложно тебе дались первые 45 минут на поле после восстановления?

- Первые минуты на поле дались тяжело. Я только два дня занимаюсь в общей группе, а входить в игровой тонус всегда трудно. Но нужно работать. На втором сборе будет больше матчей - буду втягиваться уже через них.

- Матчи с “Колосом” запомнятся тебе, наверное, на всю жизнь…

- Да, повреждение у меня было еще после игры с “Колосом”. Три дня тренировался после начала сборов в Киеве, надеялся, что боль пройдет, но этого не произошло. После приезда в ОАЭ начал работать индивидуально.

- Тренируясь по индивидуальной программе, рассчитывал ли ты на скорое возвращение в общую группу?

- Да, я занимался в зале, проводил по три тренировки в день. Когда ты травмирован, нужно еще больше заниматься, чтобы быть готовым к объему работы, которую выполняют ребята в общей группе.

- Сейчас работаешь без ограничений?

- Еще есть небольшая боязнь нанести удар с подъема. Кроме того, врачи пока не советуют идти в стык.

- Мы видели, как ты работал с тренером-реабилитологом. Расскажи о специфике этой работы?

- Реабилитолог дает упражнения, чтобы я “закачивал” голеностоп и нога привыкала к обычным нагрузкам.