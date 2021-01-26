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Дивиденды от Милевского: вырос спрос на амуницию Миная, налаживают продажу футболок с фамилиями на спине

Премьер-лига
(3 голосов)

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Дивиденды от Милевского: вырос спрос на амуницию Миная, налаживают продажу футболок с фамилиями на спине
UA-Футбол
Новина українською

Приход Артема Милевского в "Минай" уже принес клубу дивиденды. Как стало известно UA-Футбол из своих источников, вырос спрос на фирменную амуницию клуба. В частности, футболки.

Но если раньше "Минай" в розницу продавал фирменную форму без фамилий и игровых номеров, то сейчас можно заказать комплект амуниции с фамилией любимого игрока. Заказ менеджеры клуба принимают через соцсети и опубликованные на официальных платформах клуба контакты. Но уже к началу весенней части УПЛ в "Минае" планируют наладить систему заказов и приобретений через интернет-магазин, а также усовершенствовать работу клубного фан-шопа.

Цена фирменной футболки без фамилии и игрового номера на спине – 900 грн.; цена футболки с фамилией и номером – 1 100 грн.

Напомним, что Милевский перешел в "Минай" этой зимой свободным агентом. Контракт подписан на полтора года. В команде он будет выступать под "десятым" номером.

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В статье: Артем Милевский чемпионат Украины ФК Минай
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
26.01.2021 в 10:41
Мне три, пожалуйста.
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