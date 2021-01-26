Александрия расписала ничью с болгарским ЦСКА 1948

" Александрия " провела свой второй спарринг на турецком предсезонном сборе. Во вторник 26 января горожане сыграли с болгарским ЦСКА 1948.

В первом тайме игра была равной. "Горожане" на 44-й минуте открыли счет после активного прессинга на чужой половине, отбора и флангового прострела, который завершился автоголом.

После перерыва поинтересней выглядели уже болгары, которые отыгрались после ошибки "горожан" в центре поля, последующего быстрого прорыва ЦСКА и удара из-за пределов штрафной.

1:1 – первая ничья команды Шарана в Турции.

Александрия – ЦСКА 1948 (София, Болгария)

Голы: 44 (автогол) - 74

Александрия - 1-й тайм: Юрий Панькив, Александр Мельник, Каспарс Дубра, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Роман Вантух, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Артем Ситало.

Александрия - 2-й тайм: Олег Билык, Валерий Лучкевич, Валерий Самар, Владислав Бабогло, Денис Мирошниченко, Богдан Мишенко, Иван Калюжный, Кирилл Дришлюк (Никита Дудка), Андрей Глоба (Андрей Новиков), Дмитрий Шастал, Денис Устименко.