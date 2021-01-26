Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия расписала ничью с болгарским ЦСКА 1948
Причем оба гола забили армейцы
"
В первом тайме игра была равной. "Горожане" на 44-й минуте открыли счет после активного прессинга на чужой половине, отбора и флангового прострела, который завершился автоголом.
После перерыва поинтересней выглядели уже болгары, которые отыгрались после ошибки "горожан" в центре поля, последующего быстрого прорыва ЦСКА и удара из-за пределов штрафной.
1:1 – первая ничья команды Шарана в Турции.
Александрия – ЦСКА 1948 (София, Болгария)
Голы: 44 (автогол) - 74
Александрия - 1-й тайм: Юрий Панькив, Александр Мельник, Каспарс Дубра, Валерий Бондаренко, Павел Пашаев, Роман Вантух, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков, Артем Ситало.
Александрия - 2-й тайм: Олег Билык, Валерий Лучкевич, Валерий Самар, Владислав Бабогло, Денис Мирошниченко, Богдан Мишенко, Иван Калюжный, Кирилл Дришлюк (Никита Дудка), Андрей Глоба (Андрей Новиков), Дмитрий Шастал, Денис Устименко.
Популярное сейчас
- Гомес уже в Севилье, а семья Месси учит французский. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Луческу сегодня должен встретиться с Игорем Суркисом - СМИ
- Сергей Кравченко убежден, что лучший тренер Украины - не Луческу и не Каштру
- Умер старший брат президента Шахтера Рината Ахметова
- Новая звезда ТВ? Ведущая клубного канала Шахтера эффектно смотрится и в кадре, и на пляже. ФОТО
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО