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Алексей Шевченко: К сожалению, девушки в Инстаграм пишут нечасто. Хотел бы, но

Премьер-лига
(1 голосов)

А ну ка девушки

Алексей Шевченко: К сожалению, девушки в Инстаграм пишут нечасто. Хотел бы, но
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко рассказал о том, какими мессенджерами в сети он пользуется.

- Часто тебе девушки в Инстаграме пишут?

– Нет, к сожалению. Хотел бы, но...

В WhatsApp общаюсь с родными, друзьями. У нас группа есть там. В Viber мне отец постоянно скидывает "Доброе утро", "Хорошего вторника". Для родителей это нормально.

- Смотрят матчи с твоим участием?

– Да, но мама не всегда. Она переживает. Говорит: "Я не могу смотреть, пошла лучше

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В статье: Алексей Шевченко Шахтер (Донецк)
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