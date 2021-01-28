Алексей Шевченко: К сожалению, девушки в Инстаграм пишут нечасто. Хотел бы, но

Голкипер " Шахтера " Алексей Шевченко рассказал о том, какими мессенджерами в сети он пользуется.

- Часто тебе девушки в Инстаграме пишут?

– Нет, к сожалению. Хотел бы, но...

В WhatsApp общаюсь с родными, друзьями. У нас группа есть там. В Viber мне отец постоянно скидывает "Доброе утро", "Хорошего вторника". Для родителей это нормально.

- Смотрят матчи с твоим участием?

– Да, но мама не всегда. Она переживает. Говорит: "Я не могу смотреть, пошла лучше