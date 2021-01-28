Премьер-лига
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Алексей Шевченко: К сожалению, девушки в Инстаграм пишут нечасто. Хотел бы, но
А ну ка девушки
Голкипер "
- Часто тебе девушки в Инстаграме пишут?
– Нет, к сожалению. Хотел бы, но...
В WhatsApp общаюсь с родными, друзьями. У нас группа есть там. В Viber мне отец постоянно скидывает "Доброе утро", "Хорошего вторника". Для родителей это нормально.
- Смотрят матчи с твоим участием?
– Да, но мама не всегда. Она переживает. Говорит: "Я не могу смотреть, пошла лучше
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Источник:Youtube-канал Шахтера
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