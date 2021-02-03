Привет от арендованных. Контрольный матч. Шахтер – Мариуполь 2:2

Украинские команды провели очередной спарринг на турецких полях. "Шахтер" забил первым, в дебюте встречи отличился Коноплянка. Однако во втором тайме "Мариуполь" отыгрался усилиями Бондаренко, после чего Кащук реализовал пенальти. Под занавес товарищеского матча Коноплянка оформил результативную передачу – Фернандо спас "горняков" от поражения.

Приазовцы не выглядели аутсайдерами в этом матче и в целом старались играть на равных с фаворитом. Где-то с середины первой половины и до середины второго тайма "Мариуполь" временами даже контролировал ход поединка, что вылилось в два гола. После 67 минуты, когда Кащук вывел андердога вперёд, атаковали только "горняки", вынудив соперника защищаться. "Мариуполь" долго терпел, но удержать победный результат не смог.

Даниил Сикан, Олег Очеретько, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Игорь Кирюханцев, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Назарий Муравский – футболисты, которые вышли на поле в этой игре за "Мауриполь". Права на исполнителей принадлежат "Шахтеру".

Сегодня обе команды проведут по ещё одному спаррингу, которые начнутся в 16:00. "Шахтёр" ожидает поединок с братиславским "Слованом", а "Мариуполь" встретится с "Ордабасы".

Контрольный матч. Шахтер – Мариуполь 2:2.

Голы: Коноплянка (4), Фернандо (90) – Бондаренко (51), Кащук (с пенальти, 67)

Шахтер: Пятов, Додо, Витао, Матвиенко, Сиприано (Удод 33) (Мампасси 56), Степаненко, Маркос, Мудрик (Шостак 56), Коноплянка, Фернандо, Тайсон

Мариуполь: Гальчук (Кудрик 46), Стасюк (Кирюханцев 46), Быков (Муравский 46), Чоботенко (Сагуткин 46), Меличенко (Драмбаев 46), Чех (Петерман 46), Мишнев (Кулиев 18), Очеретько (Кащук 46), Топалов (игрок на просмотре 46, Доброхотов 64), Горбунов (Танковский 46), Сикан (Кулаков 46)