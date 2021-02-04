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Экс-игрок Металлурга Д Мгуни: Донецк - единственный город, в котором я получал удовольствие от жизни

Премьер-лига
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А жил зимбабвиец и в Дубае

Экс-игрок Металлурга Д Мгуни: Донецк - единственный город, в котором я получал удовольствие от жизни
Новина українською

Экс игрок донецкого "Металлурга", зимбабвиец Мусавенкоси Мгуни рассказал о своем отношении к жизни в Украине.

– Вам нравилось жить в Донецке?

– Со стопроцентной уверенностью могу сказать: да! Это единственный город, в котором я получал удовольствие от жизни. Чтобы вы понимали, я жил в Дубае, но единственный город, в котором я чувствовал себя комфортно, был Донецк. Я провел прекрасное время там. Несмотря ни на что, на многочисленные травмы и так далее, Украина навсегда останется в моем сердце.

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– У вас были проблемы с выплатой зарплаты в Украине? Или любые другие денежные проблемы?

– Нет, не могу припомнить, чтобы такое случалось. Возможно, один или два раза были какие-то задержки, но наше руководство всегда держало свое слово и мы все получали, так или иначе. Честно говоря, у меня вообще нет никаких претензий к "Металлургу", просто так сложились обстоятельства, что я должен был перейти в другой клуб. В остальном, меня все устраивало.

– У вас была девушка в Украине?

– Да, я повстречал замечательную девушку, и она много значила для меня. Очень жаль, что мы не смогли быть вместе. Очень много вещей произошло в моей карьере, когда я уехал в Россию. Все пошло не так, как я хотел. У меня было две операции, потом, когда я уехал в Россию, была еще одна. Определенно, моя карьера была под угрозой и шла к завершению. Я чувствовал это. Я был в депрессии, но все закончилось хорошо, мы могли двигаться дальше. Но, в принципе, это была моя вина. Я мог это исправить, но когда это случилось, мы разошлись. Это было очень тяжелое время.

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В статье: Металлург (Донецк) Мусавенкоси Мгуни
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Источник:
sport.ua

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