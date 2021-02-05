Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан интересуется игроком Шахтера
Похоже, что планируется трансфер
Итальянский Милан ищет варианты усиления в летнее трансферное окно в случае, если команда попадет в Лигу чемпионов.
Как пишет Pianeta Milan, в сферу интересов Россонери входит полузащитник Шахтера Тете. Представители миланского клуба уже контактировали с агентом 20-летнего бразильца.
В сезоне 2020/21 Тете провел 19 матчей за Шахтер, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами. Портал Tramsfemarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 20 млн евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:footballhub.com.ua
Популярное сейчас
- Лацио следит за Трубиным, загадочный новичок Олимпика. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Тете назвал две команды, с которыми результат для Шахтера будет на первом месте
- Ассистент Луческу увидел два совершенно разных тайма в исполнении Динамо
- Ужасное зрелище. В Интернет выложили новые фотографии Донбасс Арены
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alexfc (Киев)
05.02.2021 в 16:50
Ответить
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2021 в 16:21
Ответить
0
-1
Тренерую (Столица)
05.02.2021 в 16:49
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
05.02.2021 в 16:14
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...