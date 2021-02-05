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Милан интересуется игроком Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

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Милан интересуется игроком Шахтера
Новина українською

Итальянский Милан ищет варианты усиления в летнее трансферное окно в случае, если команда попадет в Лигу чемпионов.

Как пишет Pianeta Milan, в сферу интересов Россонери входит полузащитник Шахтера Тете. Представители миланского клуба уже контактировали с агентом 20-летнего бразильца.

В сезоне 2020/21 Тете провел 19 матчей за Шахтер, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами. Портал Tramsfemarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 20 млн евро.

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В статье: Милан Милан (Италия) Тете
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Источник:
footballhub.com.ua

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Комментарии (4)
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alexfc (Киев)
05.02.2021 в 16:50
Теоретически у Милана деньги есть. Но 50 лямов он не осилит. Так что мимо
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.02.2021 в 16:21
150 млн. ))))
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0
-1
Тренерую (Столица)
05.02.2021 в 16:49
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0
0
Po4eson (Одесса)
05.02.2021 в 16:14
50 не меньше
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+1
0


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