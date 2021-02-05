Милан интересуется игроком Шахтера

Итальянский Милан ищет варианты усиления в летнее трансферное окно в случае, если команда попадет в Лигу чемпионов.

Как пишет Pianeta Milan, в сферу интересов Россонери входит полузащитник Шахтера Тете. Представители миланского клуба уже контактировали с агентом 20-летнего бразильца.

В сезоне 2020/21 Тете провел 19 матчей за Шахтер, в которых отметился 2 голами и 4 ассистами. Портал Tramsfemarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 20 млн евро.