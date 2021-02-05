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Максимов: Цитаишвили вряд ли сыграет против Динамо. Но это не ко мне вопрос
И снова условия аренды
Главный тренер "
– Кто у нас пришел? Оливье Тилль, Георгий Цитаишвили на правах аренды. Вернулся Луизао. Вот и все. Три человека, это небогатая трансферная политика. Приглашали футболистов на просмотр, но они не подошли. Такая ситуация. Речка не должна застаиваться, чтобы не завонялась.
– Следили раньше за Цитаишвили? Это ваш вариант был?
– Конечно, чемпиона мира U-20 пригласили в команду. Без просмотра. Футболист поиграл. Он хочет игровую практику, так как в "Динамо" не всегда играл. У нас у него будет больше времени, он поможет нам. Это нестандартный футболист, он принимает нестандартные решения. Игроки, которые могут отдать пас, ценятся тренерами.
– Против "Динамо" он сможет сыграть?
– Это не ко мне вопрос. Я думаю, что вряд ли.
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