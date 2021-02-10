Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря хочет подписать экс-игрока молодежной сборной Дании
Свободный агент
Воспитанник "Нордшелланда", экс-игрок молодежной сборной Дании, последний сезон он провел в шведском "Эребру".
В Украину Скоугор приедет свободным агентом и подпишет полноценный контракт с бронзовым призером УПЛ-2019/20.
"Андреас Скоугор - левоногий центрбэк (185 см, 76 кг) с качественным длинным пасом и неплохой скоростью", - акцентируют в ТаТоТаке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Травма Ярмоленко, победа Реала и эпопея Селезнева. Главные новости от 9 февраля
- Украинец Путин не подошел белорусскому клубу
- Ордец: За один сезон Луческу заработал для Динамо больше денег, чем другие тренеры за 10 лет
- Ингулец последним завершает сборы в Турции. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...