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Заря хочет подписать экс-игрока молодежной сборной Дании

Премьер-лига
(1 голосов)

Свободный агент

Заря хочет подписать экс-игрока молодежной сборной Дании
Новина українською

Луганский клуб близок к подписанию контракта с 23-летним центральным защитником из Дании Андреасом Скоугором, сообщает ТаТоТаке.

Воспитанник "Нордшелланда", экс-игрок молодежной сборной Дании, последний сезон он провел в шведском "Эребру".

В Украину Скоугор приедет свободным агентом и подпишет полноценный контракт с бронзовым призером УПЛ-2019/20.

"Андреас Скоугор - левоногий центрбэк (185 см, 76 кг) с качественным длинным пасом и неплохой скоростью", - акцентируют в ТаТоТаке.

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В статье: Заря (Луганск) Нордшелланд (Дания) Нордшелланд ТаТоТаке Андреас Скоугор
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Источник:
ТаТоТаке

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