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Известны три претендента на звание лучшего тренера Украины-2020
Три претендента на почетную награду
15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины"-2020.
На звание "Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд" претендуют Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.
Александр Рябоконь.
Тренер черниговской "Десны", который прошел с командой путь от Второй лиги в Премьер-лигу. В 2020 "Десна" под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках.
Виктор Скрипник.
В прошлом году тренер луганской "Зари" уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов этого года также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника "Заря" завоевала бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы.
Мирча Луческу.
Спортивные достижения румынского специалиста после полугода работы с "Динамо" говорят сами за себя. Победа в матче за Суперкубок, выход в групповой этап Лиги чемпионов, выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в УПЛ после первой части чемпионата позволяют Мирчи Луческу претендовать на победу в номинации "Лучший тренер Украины".
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