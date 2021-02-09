Известны три претендента на звание лучшего тренера Украины-2020

15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины"-2020.

На звание "Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд" претендуют Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.

Александр Рябоконь.

Тренер черниговской "Десны", который прошел с командой путь от Второй лиги в Премьер-лигу. В 2020 "Десна" под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках.

Виктор Скрипник.

В прошлом году тренер луганской "Зари" уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов этого года также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника "Заря" завоевала бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы.

Мирча Луческу.

Спортивные достижения румынского специалиста после полугода работы с "Динамо" говорят сами за себя. Победа в матче за Суперкубок, выход в групповой этап Лиги чемпионов, выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в УПЛ после первой части чемпионата позволяют Мирчи Луческу претендовать на победу в номинации "Лучший тренер Украины".