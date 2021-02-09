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Известны три претендента на звание лучшего тренера Украины-2020

Премьер-лига
(1 голосов)

Три претендента на почетную награду

Известны три претендента на звание лучшего тренера Украины-2020
Новина українською

15 февраля определятся обладатели наград церемонии "Футбольные звезды Украины"-2020.

На звание "Лучший тренер Украины среди главных тренеров мужских клубных команд" претендуют Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу.

Александр Рябоконь.

Тренер черниговской "Десны", который прошел с командой путь от Второй лиги в Премьер-лигу. В 2020 "Десна" под руководством Александра Дмитриевича претендовала на серебряные медали во внутреннем первенстве и впервые в своей истории сыграла в еврокубках.

Виктор Скрипник.

В прошлом году тренер луганской "Зари" уже претендовал на победу в этой номинации и его присутствие среди номинантов этого года также никого не удивляет. Ведь, несмотря на все сложности вокруг луганского клуба, под руководством Виктора Скрипника "Заря" завоевала бронзовые награды УПЛ и достойно выступила в групповом раунде Лиги Европы.

Мирча Луческу.

Спортивные достижения румынского специалиста после полугода работы с "Динамо" говорят сами за себя. Победа в матче за Суперкубок, выход в групповой этап Лиги чемпионов, выход в плей-офф Лиги Европы и первое место в УПЛ после первой части чемпионата позволяют Мирчи Луческу претендовать на победу в номинации "Лучший тренер Украины".

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь Футбольные звезды Украины
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Комментарии (7)
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Одіссей (Донецьк)
09.02.2021 в 21:28
А если серьезно к Скрипнику и Рябоконю добавил ...Костышина.
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0
0
dazo24
09.02.2021 в 21:13
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
download1 (huyersk)
09.02.2021 в 20:51
Скрипiк. За достойну ЛЕ
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
09.02.2021 в 20:40
Иовичевича забыли ...который нашел у Днепр 1 ...яйца!
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.02.2021 в 20:27
А что добился луческу в 2020. каштру вывел в полуфинал ЛЕ и выиграл Чемпионат
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+2
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.02.2021 в 20:33
А ты что добился лошарик в 2002 году ???
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0
-3
Сеш (Дніпро)
09.02.2021 в 20:19
Помоему тут должен бы быть Костышин
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+1
0


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