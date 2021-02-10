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СМИ: После резонансного ДТП Мариуполь решил не связываться с Вакулой
Будущее игрока остается туманным
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Игроку, чтобы вернуться в "Mариуполь", оставалось только пройти медосмотр. Однако до подписания арендного соглашения дело не дошло, поскольку в день, когда футболист должен был узаконить свои отношения с азовцами, он
По информации Meta-ratings, после данного происшествия клуб решил не подписывать с игроком соглашение. На данный момент Вакула покинул расположение команды.
Напомним, что ранее 21-летний футболист перешел на правах аренды в "Десну", но спустя 20 дней черниговский клуб досрочно расторг аренду с Вакулой.
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