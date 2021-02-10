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СМИ: После резонансного ДТП Мариуполь решил не связываться с Вакулой

Премьер-лига
(1 голосов)

Будущее игрока остается туманным

СМИ: После резонансного ДТП Мариуполь решил не связываться с Вакулой
Новина українською

"Мариуполь" больше не рассчитывает на хавбека "Шахтера" Владислава Вакулу.

Игроку, чтобы вернуться в "Mариуполь", оставалось только пройти медосмотр. Однако до подписания арендного соглашения дело не дошло, поскольку в день, когда футболист должен был узаконить свои отношения с азовцами, он попал в ДТП в Мариуполе, управляя авто в нетрезвом состоянии.

По информации Meta-ratings, после данного происшествия клуб решил не подписывать с игроком соглашение. На данный момент Вакула покинул расположение команды.

Напомним, что ранее 21-летний футболист перешел на правах аренды в "Десну", но спустя 20 дней черниговский клуб досрочно расторг аренду с Вакулой.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Владислав Вакула
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Источник:
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Комментарии (8)
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Esfero (Львів)
10.02.2021 в 18:04
В Росії його з "розпростертими обьятьями" приймуть
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0
0
Матч Футболович
10.02.2021 в 17:38
Ох и дурачок(((
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+1
0
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simargl (Чернигов)
10.02.2021 в 17:25
Это залёт... так можно и карьеру закончить будучи алкашом в 21 год...
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
10.02.2021 в 17:20
В Европу на зароботки,Молдова ждёт!
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0
0
Onside (Чернігів)
10.02.2021 в 17:19
З Маріуполя вилетів навіть швидше ніж з Десни. Такими темпами з наступного клубу його викинуть ще посеред медогляду
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ukatan (Харьковская обл.)
10.02.2021 в 17:24
Наступний клуб йому тепер ще треба знайти. З такою репутацією (двадцятиоднорічний п'яниця), важкенько буде...
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
10.02.2021 в 17:04
Кротовский миля
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0
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Spokoyno (Киев)
10.02.2021 в 17:57
НІТ! Артем зробив собі ім'я, а вже потім став "насолоджуватись життям". А де цей себе показав? Добре, хоч не почав "вимагати Ріната"... Де би л ітературне слівце знайти. Витратив своє дитинство на пару запоїв!
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