Вакула в Мариуполе попал в ДТП. Источник утверждает, что футболист управлял авто в нетрезвом состоянии

Владислав Вакула, игрок "Шахтера", который на правах аренды числится в "Мариуполе", попал в ДТП на элитной машине. Об этом сообщает телеграм-канал Super Marik (информационное издание о новостях города Мариуполя).

Сообщается, что Вакула за рулем "Mercedes" в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП восьмого февраля около часа ночи. Происшествие произошло на перекрестке улиц Флотской и Бахчиваджи.

Также издание отмечает, что авария произошла прямо перед постом патрульной полиции. Автомобиль, управляемый 21-летним игроком, выехал на тротуар и сбил знак. К счастью, людей на тротуаре не было, поэтому никто не пострадал. Не пострадал и сам Владислав Вакула.

Источник отмечает, что Вакула, вероятно, возвращался с празднования Дня рождения вице-президента ФК "Мариуполь" Андрея Санина (седьмое февраля).

Напомним, что Владислав Вакула является игроком "Шахтера", но сейчас находится в аренде в "Мариуполе". Интересно, что вторую часть текущего сезона он должен был провести в "Десне", однако покинул черниговский клуб вскоре после подписания с ним арендного соглашения. Как отмечалось, уход Вакулы инициировал лично главный тренер "Десны" Александр Рябоконь. Причиной называют нарушение игроком спортивного режима. Также СМИ узнали, что после ухода из "Десны", Вакуле "Шахтером" был предоставлен последний шанс именно в "Мариуполе".

Ближайший матч "Мариуполь" должен провести в воскресенье, 14-го февраля, против "Александрии".