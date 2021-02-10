Ингулец последним из клубов УПЛ закрыл турецкие сборы, обыграв Видзев

" Ингулец " последним из украинских клубов закрыл программу учебно-тренировочных сборов в Турции.

В среду 10 февраля команда Сергея Лавриненко провела свой заключительный спарринг на турецкой земле, в котором обыграла польский "Видзев" со счетом 3:1.

Украинская команда в противостоянии с представителем второго польского дивизиона выглядела довольно уверенно, забила три гола, и пропустила один в ответ лишь в концовке матча.

Таким образом, "Ингулец" на мажорной ноте завершил свой сбор и возвращается в Украину, где возобновит сезон УПЛ 14-го февраля матчем против "Днепра-1".

Ингулец - Видзев (Лодзь, Польша) 3:1

Голы: Плохотнюк (19), Мкомола (81), Семенко (85) – (88)