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Ингулец последним из клубов УПЛ закрыл турецкие сборы, обыграв Видзев
Эпоха спаррингов завершена
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В среду 10 февраля команда Сергея Лавриненко провела свой заключительный спарринг на турецкой земле, в котором обыграла польский "Видзев" со счетом 3:1.
Украинская команда в противостоянии с представителем второго польского дивизиона выглядела довольно уверенно, забила три гола, и пропустила один в ответ лишь в концовке матча.
Таким образом, "Ингулец" на мажорной ноте завершил свой сбор и возвращается в Украину, где возобновит сезон УПЛ 14-го февраля матчем против "Днепра-1".
Ингулец - Видзев (Лодзь, Польша) 3:1
Голы: Плохотнюк (19), Мкомола (81), Семенко (85) – (88)
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