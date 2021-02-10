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Ингулец последним из клубов УПЛ закрыл турецкие сборы, обыграв Видзев

Премьер-лига
(1 голосов)

Эпоха спаррингов завершена

Ингулец последним из клубов УПЛ закрыл турецкие сборы, обыграв Видзев
Новина українською

"Ингулец" последним из украинских клубов закрыл программу учебно-тренировочных сборов в Турции.

В среду 10 февраля команда Сергея Лавриненко провела свой заключительный спарринг на турецкой земле, в котором обыграла польский "Видзев" со счетом 3:1.

Украинская команда в противостоянии с представителем второго польского дивизиона выглядела довольно уверенно, забила три гола, и пропустила один в ответ лишь в концовке матча.

Таким образом, "Ингулец" на мажорной ноте завершил свой сбор и возвращается в Украину, где возобновит сезон УПЛ 14-го февраля матчем против "Днепра-1".

Ингулец - Видзев (Лодзь, Польша) 3:1

Голы: Плохотнюк (19), Мкомола (81), Семенко (85) – (88)

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В статье: Видзев (Польша) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (1)
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Maugli (Джунгли Африки)
10.02.2021 в 22:11
Да? А Николаев только заехал туда, грамотеи)
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