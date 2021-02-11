Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Остап Маркевич: Игры при минус 15 градусов отразятся на медийном и зрительском интересе к футболу
Тренер Мариуполя говорит, что при таких условиях качество игры команд снизится
Главный тренер "
"Прежде всего хочу заметить, что старт не совсем весенний. Для меня решение начинать посреди зимы является удивительным. По моему мнению, нужно учитывать медийный и зрительский интерес к футболу. Когда игры будут проводиться при минус 15 градусов, обычно это снизит качество продемонстрированного футбола.
Я понимаю также интересы сборной, но считаю, что можно было сделать так, чтобы мы стартовали в марте, так как было всегда. Даже когда в лиге играли 16 команд всегда все успевали. Но должны исходить из того что есть.
Настроение у нас боевое, есть возможность проводить тренировки на свежем воздухе. Поле и погода в Мариуполе позволяют делать это, поэтому мы настроены очень позитивно", - сказал Маркевич.
Напомним, что в рамках 14-го тура УПЛ "Мариуполь" в Запорожье примет в воскресенье "Александрию". Матч начнется в 14:00.
Популярное сейчас
- Ювентус и Роналду: союз, приносящий миллионы
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Каждый гол как шедевр. Аталанта - Наполи 3:1. Видео голов и обзор матча
- Луческу нашел центрального защитника, а Суркис - уже за него договорился - СМИ
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО