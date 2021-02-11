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Остап Маркевич: Игры при минус 15 градусов отразятся на медийном и зрительском интересе к футболу

Премьер-лига
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Тренер Мариуполя говорит, что при таких условиях качество игры команд снизится

Остап Маркевич: Игры при минус 15 градусов отразятся на медийном и зрительском интересе к футболу

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о готовности команды к весенней части сезона.

"Прежде всего хочу заметить, что старт не совсем весенний. Для меня решение начинать посреди зимы является удивительным. По моему мнению, нужно учитывать медийный и зрительский интерес к футболу. Когда игры будут проводиться при минус 15 градусов, обычно это снизит качество продемонстрированного футбола.

Я понимаю также интересы сборной, но считаю, что можно было сделать так, чтобы мы стартовали в марте, так как было всегда. Даже когда в лиге играли 16 команд всегда все успевали. Но должны исходить из того что есть.

Настроение у нас боевое, есть возможность проводить тренировки на свежем воздухе. Поле и погода в Мариуполе позволяют делать это, поэтому мы настроены очень позитивно", - сказал Маркевич.

Напомним, что в рамках 14-го тура УПЛ "Мариуполь" в Запорожье примет в воскресенье "Александрию". Матч начнется в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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