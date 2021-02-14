Бодрый сумбур. Рух - Ворскла 1:1

Юрий Максимов не смог использовать оптимальный состав. Например, вообще вне заявки оказался Якубу и Скляр. Почему? Кто его знает. Пресс-служба "Ворсклы" поддерживает челлендж большинства клубов УПЛ и такие мелочи почему-то не разглашает. Как бы там ни было, отсутствие первого повлекло за собой выход в старте на левом фланге Цитаишвили, а отсутствие второго - появление в центре поля пары Тилль - Пуцлин. Не сказать, что центрхавы "Ворсклы" выглядели как-то бледно, но связать игру так, как это получается у Скляра, им однозначно не хватало.

По Цитаишвили разговор отдельный. Гео старался и свой гол сегодня нашёл. В индивидуальном проходе по зоне левого полусреднего вингер пробежал мимо троих (именно мимо, потому как соперники со стороны наблюдали за его рейдом и никто его не встречал) и каким-то чудом с острого угла пробил Бандуру. Однако кроме гола от него, как и от всей "Ворсклы", было очень много сумбура.

Полтавчане вообще в стартовые четверть часа мыслями были где-то вне поля. В это время "Рух" главенствовал в игре, и закрадывались мысли, что детище Григория Козловского с предпоследнего места по ходу второго круга готово сделать рывок к зоне еврокубков. Гол - каким бы он ни был спорным (Альюн нарушил правила в своей штрафной) - "жёлто-чёрные" однозначно заслужили. А мог ещё забивать Кондраков из пределов вратарской, не дотянувшись до короткого паса Бойчука. Или Притула здорово стрелял под перекладину, когда спас Ризнык. Однако спустя полчаса игры хозяева решили просто засушить игру. То ли такова стратегия на матч была от Ивана Федыка, то ли его подопечные подсознательно решили сыграть на сохранение победного результата.

"Ворскла" выглядела скованной, и когда "Рух" присоединился к полтавчанам в пассивности игры, гости наконец-то начали оживать. Оживать очень медленно и неуверенно. Но хоть какой-то конструктив начал возникать. Что и привело к уже описанному голу в начале второго тайма.

Оба соперника боялись раскрываться, поэтому остроты с обеих сторон было немного. Но она была: Пердута выносил мяч с линии ворот после замыкания подачи Климчуком; Кане под углом не реализовал выход один на один. Удар Мысака со штрафного - возможно, лучший эпизод всей игры. Марьян пробил под стенкой, Ризнык парировал в стойку, а затем сам же рукой откинул мяч подальше за лицевую.

Возможно, тот, кто оказался бы смелее и пошёл вперёд за победой, выиграл этот матч. Но это футбол: так же можно было бы и пропустить. Видимо, к таким же мыслям пришли и игроки, поэтому последние минут десять просто докатывали.

"Рух" с "Минаем" теперь делит первое место в таблице с конца. До "Ингульца" и "Днепра-1" по одному баллу, а до "Львова" - два. Ну, а "Ворскла" упустила возможность догнать "Десну" с "Зарёй". Впрочем, от главных соперников текущего сезона полтавчан отделяет лишь два очка.

Рух - Ворскла 1:1

Голы: Юрий Климчук 17 (пен.) - Георгий Цитаишвили 52

Рух: Александр Бандура, Валерий Федорчук, Давид Зец, Юрий Климчук, Остап Притула (Ростислав Русин 73), Марьян Мысык, Даниил Кондраков (Николай Кухаревич 26), Богдан Бойчук, Максим Белый, Юрий Копина, Роман Карасюк

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Оливье Тилль, Владислав Кулач (Дмитрий Щербак 62), Руслан Степанюк (Луизао 62), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Георгий Цитаишвили (Вадим Сапай 90), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Пап-Альюн Ндиайе (Артем Челядин 71)

Предупреждения: Давид Зец 32, Максим Белый 56 - Пап-Альюн Ндиайе 62