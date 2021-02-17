Нападающий Миная: В матче с Александрией готовы отдать все силы – терять очки нельзя

Нападающий "Миная" Антон Шиндер в интервью клубного медиа поделился мнением о поражении в 14-м туре от "Львова" (1:2) и рассказал, что ожидает от предстоящей встречи от "Александрии".

Надо игру со "Львовом" забыть. Были и хорошие моменты, и плохие. Да, мы проиграли, но много атаковали. Не повезло – то штанга, то перекладина. Допустили индивидуальные ошибки, из-за них нам забили.

С "Александрией" всегда играть тяжело. Тем более на их поле. Это очень сильная, мобильная, физически готова команда. Нам надо в этих компонентах им не проиграть. Если будем готовы морально и психологически и отдадим все силы, тогда сможем добыть там очки.

Когда мы играли у них в гостях на Кубок, тогда у нас была английская неделя: играли в субботу-среду-субботу. Это где-то сказалось и мы проиграли 0:3. Но сейчас мы отдадим все силы на поле. Нам некуда деваться уже, терять очки нельзя.

Не считаю количество своих забитых голов. Где-то 35, кажется, уже есть, забитых в УПЛ. Придется пересчитать. Хочется в каждой игре забивать, помогать команде. Если не получается забить, то отдать пас. От игры к игре стараюсь все больше принести пользы команде. Да, забивал уже "Александрии", поэтому попробую сделать это еще раз", – сказал Шиндер