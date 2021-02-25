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Билеты на матч Десна - Ингулец стоят 1 гривну
Десна начала реализацию билетов на домашний киевский матч
fcdynamo.kiev.ua
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Поединок состоится в пятницу 26 февраля в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Лобановского и начнется в 19:00.
Цена билета символическая - 1 гривна.
Продаются билеты только онлайн, купить их можно на сайте esport.in.ua.
Напомним, что после 15 туров "Десна" находится на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Ингулец" – на 11-м.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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Комментарии (3)
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dimonxman again (London)
25.02.2021 в 16:59
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Olegyurchak (Хмельницький )
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simargl (Чернигов)
25.02.2021 в 16:25
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