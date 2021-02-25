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Билеты на матч Десна - Ингулец стоят 1 гривну

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна начала реализацию билетов на домашний киевский матч

Билеты на матч Десна - Ингулец стоят 1 гривну

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Десна" начала реализацию билетов на матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца".

Поединок состоится в пятницу 26 февраля в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Лобановского и начнется в 19:00.

Цена билета символическая - 1 гривна.

Продаются билеты только онлайн, купить их можно на сайте esport.in.ua.

Напомним, что после 15 туров "Десна" находится на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Ингулец" – на 11-м.

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В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (3)
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dimonxman again (London)
25.02.2021 в 16:59
Десна на 4м месте самой сильной лиги самой большой страны Европы. Билеты на матч 4-й команды самой большой страны Европы стоят всего 1грн (4 евроцента). Для сравнение сходить в туалет в Европе стоит 50 Евроцентов. Вот настоящий уровень текущей лиги Украины... увы...
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2021 в 16:38
Буде гра --- вболівальник сам більше дасть в знак подяки. Дайте людям гру, а гроші будуть.
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simargl (Чернигов)
25.02.2021 в 16:25
Не деньги главное!!! Главное внимание и поддержка зрителей!!! Вперёд, Чернигов!!!
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