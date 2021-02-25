Билеты на матч Десна - Ингулец стоят 1 гривну

" Десна " начала реализацию билетов на матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца".

Поединок состоится в пятницу 26 февраля в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Лобановского и начнется в 19:00.

Цена билета символическая - 1 гривна.

Продаются билеты только онлайн, купить их можно на сайте esport.in.ua.

Напомним, что после 15 туров "Десна" находится на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, а "Ингулец" – на 11-м.