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Кулач в огне. Ворскла - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

На этот раз полтавчане сильнее

Кулач в огне. Ворскла - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча

УПЛ

Новина українською

"Ворскла" и "Александрия" встречались в рамках 16-го тура УПЛ. С болельщиками на трибунах футбол в Украине немного оживился, что в этом матче вылилось в забитые голы. На дубль Владислава Кулача и дебютным мячом Тиля за полтавчан гости ответили лишь точным ударом от Бабогло после суеты в штрафной хозяев.

"Ворскла" - "Александрия" 3:1 (1:0)

Голы: Кулач 39, 77 пен., Тиль 70 - Бабогло 55

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В статье: Ворскла (Полтава) Александрия
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Источник:
Футбол1/2/3

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