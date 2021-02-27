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Кулач в огне. Ворскла - Александрия 3:1. Видео голов и обзор матча
На этот раз полтавчане сильнее
УПЛ
"Ворскла" и "Александрия" встречались в рамках 16-го тура УПЛ. С болельщиками на трибунах футбол в Украине немного оживился, что в этом матче вылилось в забитые голы. На дубль Владислава Кулача и дебютным мячом Тиля за полтавчан гости ответили лишь точным ударом от Бабогло после суеты в штрафной хозяев.
"Ворскла" - "Александрия" 3:1 (1:0)
Голы: Кулач 39, 77 пен., Тиль 70 - Бабогло 55
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Источник:Футбол1/2/3
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