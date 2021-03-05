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Вратарь Мариуполя: В матче с Ворсклой будем прилагать все усилия, чтобы победить

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Кудрик настроен серьезно

Вратарь Мариуполя: В матче с Ворсклой будем прилагать все усилия, чтобы победить

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния против "Ворсклы".

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы победить. Тем более, хорошо играем, просто результат не совсем тот, что должен быть. Нужно немного добавить и все будет хорошо. После матча с "Днепром-1" у нас были позитивные эмоции, так как мы дважды отыгрывались и отыгрались на последних минутах. Все равно чувствуется, что могли взять больше в том матче", - сказал Кудрик.

Напомним, что матч "Мариуполь" - "Ворскла" пройдет 6 марта, на стадионе "Ильичевец" в Мариуполе. Начало встречи в в 14:00. В турнирной таблице УПЛ "приазовцы" находятся на 9-м месте, набрав 17 очков. Полтавская "Ворскла" на 5-м, в активе клуба 25.

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В статье: ФК Мариуполь Олег Кудрик
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Источник:
ТК Футбол

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