Вратарь Мариуполя: В матче с Ворсклой будем прилагать все усилия, чтобы победить

Голкипер "Мариуполя" Олег Кудрик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния против "Ворсклы".

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы победить. Тем более, хорошо играем, просто результат не совсем тот, что должен быть. Нужно немного добавить и все будет хорошо. После матча с "Днепром-1" у нас были позитивные эмоции, так как мы дважды отыгрывались и отыгрались на последних минутах. Все равно чувствуется, что могли взять больше в том матче", - сказал Кудрик.