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Тотовицкий - лучший игрок Десны в феврале
Хавбек победил в голосовании болельщиков
ФК Десна
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В голосовании болельщиков в соцсетях уверенно победил атакующий хавбек команды Андрей Тотовицкий.
Напомним, что Тотовицкий в феврале без замен сыграл во всех трех матчах Десны, в которых забил два гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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