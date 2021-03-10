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Тотовицкий - лучший игрок Десны в феврале

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек победил в голосовании болельщиков

Тотовицкий - лучший игрок Десны в феврале

ФК Десна

Новина українською

"Десна" подвела итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в феврале.

В голосовании болельщиков в соцсетях уверенно победил атакующий хавбек команды Андрей Тотовицкий.

Напомним, что Тотовицкий в феврале без замен сыграл во всех трех матчах Десны, в которых забил два гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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