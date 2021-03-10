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Львов вместо матча УПЛ с Рухом сыграет спарринг с тернопольской Нивой
Матч 18-го тура УПЛ Львов - Рух перенесен из-за сборной
pfclviv.com
Товарищеский поединок состоится в воскресенье 14 марта. Время и место матча пока что неизвестны.
Напомним, что 14 марта "Львов" должен был сыграть матч 18-го тура УПЛ против "Руха", но УПЛ перенесла его на неопределенный срок чтобы поберечь газон "Арены Львов" перед матчами сборной Украины.
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Источник:ФК Львов
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LAZ E183 (Рига)
10.03.2021 в 21:36
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