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Львов вместо матча УПЛ с Рухом сыграет спарринг с тернопольской Нивой

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч 18-го тура УПЛ Львов - Рух перенесен из-за сборной

Львов вместо матча УПЛ с Рухом сыграет спарринг с тернопольской Нивой

pfclviv.com

ФК "Львов" договорился о спарринге с тернопольской "Нивой".

Товарищеский поединок состоится в воскресенье 14 марта. Время и место матча пока что неизвестны.

Напомним, что 14 марта "Львов" должен был сыграть матч 18-го тура УПЛ против "Руха", но УПЛ перенесла его на неопределенный срок чтобы поберечь газон "Арены Львов" перед матчами сборной Украины.

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В статье: ФК Львов Нива (Тернополь)
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
10.03.2021 в 21:36
Ниві маємо забити точно. До речі, такий вираз може спочатку смішно звучати, однак спитайте в футболістів - будь-хто скаже, що забиті м'ячі навіть у невиграшному, чи неофіційному матчі, завжди додають впевненості. А Безсмертному потрібно зараз бути не тільки тренером, а і психологом. Команду треба заспокоїти.
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