Кендзера не попал в итоговую заявку сборной Польши на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

Новый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза объявил окончательную заявку на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Из расширенной заявки Соуза исключил 8 игроков из расширенного списка , вызванных на поединки против Венгрии, Андорры и Англии, которые пройдут в конце марта.

В их числе оказался правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера.

Польские эксперты удивлены, что Соуза отказался от услуг Кендзеры, который является важным игроком в "Динамо".

Напомним, что Соуза сменил Ежи Бженчека на посту главного тренера сборной Польши в этом году. Ближайшие матчи будут дебютными для португальского специалиста.