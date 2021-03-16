  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кендзера не попал в итоговую заявку сборной Польши на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера не попал в итоговую заявку сборной Польши на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

Премьер-лига
(1 голосов)

Польские эксперты удивлены

Кендзера не попал в итоговую заявку сборной Польши на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022

Новина українською

Новый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза объявил окончательную заявку на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Из расширенной заявки Соуза исключил 8 игроков из расширенного списка, вызванных на поединки против Венгрии, Андорры и Англии, которые пройдут в конце марта.

В их числе оказался правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера.

Польские эксперты удивлены, что Соуза отказался от услуг Кендзеры, который является важным игроком в "Динамо".

Напомним, что Соуза сменил Ежи Бженчека на посту главного тренера сборной Польши в этом году. Ближайшие матчи будут дебютными для португальского специалиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Польша Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportowe fakty

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...