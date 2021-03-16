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Кендзера не попал в итоговую заявку сборной Польши на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022
Польские эксперты удивлены
Новый главный тренер сборной Польши Паулу Соуза объявил окончательную заявку на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
Из расширенной заявки Соуза исключил 8 игроков
В их числе оказался правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера.
Польские эксперты удивлены, что Соуза отказался от услуг Кендзеры, который является важным игроком в "Динамо".
Напомним, что Соуза сменил Ежи Бженчека на посту главного тренера сборной Польши в этом году. Ближайшие матчи будут дебютными для португальского специалиста.
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